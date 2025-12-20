Altın tekrar yükseldi! 20 Aralık'ta gram ve çeyrek altın fiyatları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Altın fiyatları rekorları zorlarken kâr satışlarıyla dalgalanmaya devam ediyor.

ABD'nin enflasyon verileri beklentilerin altında kalınca ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisi arttı.

Ons altın 4 bin 339 dolara çıktı.

Gram altının fiyatı bu nedenle 6 bin 10 liraya çıkarak rekor kırdı. Elindeki altını yüksek fiyattan satmak isteyenlerin yol açtığı kâr satışları ile altın fiyatları 5 bin 940 liraya geriledi.

Kapalıçarşı'da ise spot piyasadan farklı olarak gram altın 6 bin 200 liraya kadar çıktı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın: 5 bin 964 lira

Çeyrek altın: 10 bin 115 lira

Cumhuriyet altını: 41 bin 211 lira

Tam altın: 40 bin 460 lira

Yarım altın: 20 bin 230 lira