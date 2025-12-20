Altın tekrar yükseldi! 20 Aralık'ta gram ve çeyrek altın fiyatları

- ABD'nin düşük enflasyon verileri sonrası faiz indirimi beklentisi arttı, bu da altın fiyatlarını yukarı çekti.
- Gram altın 6 bin 10 liraya kadar yükseldi, fakat kâr satışları ile 5 bin 940 liraya geriledi.
- Kapalıçarşı'da ise gram altın 6 bin 200 liraya kadar çıktı.
Altın fiyatları rekorları zorlarken kâr satışlarıyla dalgalanmaya devam ediyor.
ABD'nin enflasyon verileri beklentilerin altında kalınca ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisi arttı.
Ons altın 4 bin 339 dolara çıktı.
Gram altının fiyatı bu nedenle 6 bin 10 liraya çıkarak rekor kırdı. Elindeki altını yüksek fiyattan satmak isteyenlerin yol açtığı kâr satışları ile altın fiyatları 5 bin 940 liraya geriledi.
Kapalıçarşı'da ise spot piyasadan farklı olarak gram altın 6 bin 200 liraya kadar çıktı.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın: 5 bin 964 lira
Çeyrek altın: 10 bin 115 lira
Cumhuriyet altını: 41 bin 211 lira
Tam altın: 40 bin 460 lira
Yarım altın: 20 bin 230 lira