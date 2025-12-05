Daha güvenli dijital yaşama yönelik eğilim güçlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bu hafta başında kutlanan Dünya Bilgisayar Okuryazarlığı Günü’yle paralel olarak Kaspersky, dijital güvenlik üzerinde artan kullanıcı kontrolüne işaret eden önemli bir eğilimi öne çıkarıyor.

Kaspersky’nin yakın tarihli araştırmasına göre, 2025 yılında katılımcıların yüzde 90’ından fazlası, en az bir siber güvenlik çözümü kullanıyor.

HER GÜN 500 BİN KÖTÜ AMAÇLI DOSYA

Bu artışın sebepleri oldukça net. Yalnızca 2025 yılı içinde Kaspersky’nin tespit sistemleri her gün ortalama 500 bin kötü amaçlı dosya keşfetti. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla yüzde 7’lik bir artış anlamına geliyor.

Kaspersky verilerine göre dijital yaşamı korumaya yönelik en az bir çözüm kullananların oranı, dünya genelinde yüzde 93’e ulaşmış durumda. Bu sonuçlar; Asya Pasifik, Avrupa, Latin Amerika, Orta Amerika ve Orta Doğu bölgelerini kapsayan, 20’den fazla ülkede gerçekleştirilen küresel bir araştırmaya dayanıyor.

DİJİTAL YAŞAMDA VİRÜSLER VE SİBER SALDIRILARDAN KORUNMAK İSTENİYOR

Dijital yaşam koruma araçlarını tercih etmenin en yaygın nedeni, virüsleri, kötü amaçlı yazılımları ve siber saldırıları engelleme ihtiyacı oldu. Kullanıcıların yüzde 60’ından fazlası bunu başlıca motivasyon olarak gösterdi. Hassas verilerin korunması (yüzde 53) ve çevrim içi ortamda daha güvende hissetme (yüzde 53) ise bu tercihlerin ilk üç sırasını tamamladı.

Bu amaçları gerçekleştirmek için kullanıcılar çeşitli araçlardan yararlanıyor: antivirüs yazılımları, telefon numarası engelleme çözümleri ve ebeveyn kontrolü uygulamaları bunlardan sadece birkaçı.

ÇÖZÜM İÇİN VPN ÜRÜNLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Araştırmaya katılanlar arasında antivirüsler, VPN ürünleri ve parola yöneticileri, en çok kullanılan çözümler olarak öne çıktı.

Kaspersky’nin 2023 yılında yaptığı diğer küresel araştırma, o dönemde güvenlik araçlarını kullananların oranının dünya genelinde yüzde 79 seviyesinde olduğunu göstermişti. Bu da günümüzün daha bilinçli dijital yaşam eğilimine doğru güçlü bir hareketi doğruluyor.

Bu değişim yalnızca tehditlere karşı bir tepki değil; dijital kültürün dönüşümü. İnsanlar çevrim içi güvenliği ve dijital okuryazarlığı artık teknik bir uzmanlık alanı değil, günümüzün dijitalleşmiş yaşamından ayrılmaz temel bir beceri olarak görüyor.

KULLANICILARI DAHA AKILLI ALIŞKANLIKLARI EDİNMEYE DAVET

Kaspersky, kullanıcıları daha akıllı ve daha güvenli dijital alışkanlıklar edinmeye davet ediyor.

GÜVENDE KALMAK İÇİN KASPERSKY’NİN ÖNERİLERİ:

• Güvenilir güvenlik çözümleri kullanın:

Cihazlarınızı kötü amaçlı yazılımlara ve diğer tehditlere karşı korumak için Kaspersky Premium gibi kapsamlı bir güvenlik çözümü yükleyin.

• Güncellemeleri ihmal etmeyin:

İşletim sisteminizi ve önemli uygulamalarınızı mevcut güncellemeler çıktıkça güncelleyin. Pek çok güvenlik açığı, yazılımların en güncel sürümleriyle giderilebilir.

• Kimlik bilgilerinizin sızmasına karşı dikkatli olun:

Ev adresi, kişisel telefon numarası veya e-posta gibi fazla bilgi içeren paylaşımlardan kaçının. Bir içerik paylaşmadan önce olası sonuçları değerlendirin; kendinizin veya başkalarının gizliliğini riske atmayın.

• Her hizmet için güçlü ve farklı parolalar kullanın:

Böylece hesaplarınızdan biri ele geçirilse bile diğerleri güvende kalır. Tüm hizmetler için uzun ve benzersiz parolaları hatırlamak zor olduğundan bir password manager kullanarak yalnızca tek bir ana parolayı hatırlamanız yeterlidir.

• Dijital okuryazarlığınızı geliştirin:

Deepfake videolardan yapay zeka destekli oltalama e-postalarına kadar, aldatma yöntemleri giderek daha sofistike hale geliyor. Bu nedenle yapılandırılmış eğitim büyük önem taşıyor. Ücretsiz “Siber Hijyen” çevrim içi kursu aracılığıyla temel dijital okuryazarlık becerilerini öğrenebilir; telefon dolandırıcılıklarını, oltalama girişimlerini ve diğer siber tehditleri tanımayı; kişisel verilerinizi korumayı; e-posta, sosyal ağlar ve diğer uygulamaları güvenli biçimde kullanmayı ve çevrim içi alışverişleri güvenli ortamlarda gerçekleştirmeyi öğrenebilirsiniz.