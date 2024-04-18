Altın ve döviz piyasasında son durum: Gram altın 2 bin 485 lira
AA

Piyasalarda altın rekorlar kırmaya devam ederken döviz de sınırlı yükselişini sürdürüyor.

Ons altın, yükselişini sürdürerek 2 bin 378 dolara çıktı. Gram altın ise ons altına paralel olarak arttı ve değeri 2 bin 485 liraya çıktı.

İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları öyle sıralanıyor:

Gram altın: 2 bin 485 lira

Çeyrek altın: 4 bin 215 lira

Cumhuriyet altını: 17 bin 172 lira

Tam altın: 16 bin 859 lira

Yarım altın: 8 bin 429 lira

Döviz piyasası

Döviz piyasasındaki son durum ise şöyle:

Dolar yüzde 0,18 artışla 32 bin 5055 lira

Euro yüzde 0,10 artışla 34,7563 lira

Sterlin yüzde 0,31 artışla 40,5373 lira

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)