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Altın ve döviz piyasasında son durum: Gram altın 2 bin 485 lira

Altın ve döviz piyasasında son durum: Gram altın 2 bin 485 lira Dünyada ons altının değeri artıkça yurt içinde gram altının yükselişi de sürüyor. Hafta içinde 2 bin 500 lirayı görerek rekor kıran gram altın, bugün 2 bin 485 liradan işlem görüyor.