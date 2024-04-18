Altın ve döviz piyasasında son durum: Gram altın 2 bin 485 lira

AA
Piyasalarda altın rekorlar kırmaya devam ederken döviz de sınırlı yükselişini sürdürüyor.
Ons altın, yükselişini sürdürerek 2 bin 378 dolara çıktı. Gram altın ise ons altına paralel olarak arttı ve değeri 2 bin 485 liraya çıktı.
İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları öyle sıralanıyor:
Gram altın: 2 bin 485 lira
Çeyrek altın: 4 bin 215 lira
Cumhuriyet altını: 17 bin 172 lira
Tam altın: 16 bin 859 lira
Yarım altın: 8 bin 429 lira
Döviz piyasası
Döviz piyasasındaki son durum ise şöyle:
Dolar yüzde 0,18 artışla 32 bin 5055 lira
Euro yüzde 0,10 artışla 34,7563 lira
Sterlin yüzde 0,31 artışla 40,5373 liraHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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