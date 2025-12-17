Altın yükselişe yöneldi! Gümüş rekor kırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptırım uygulanan tüm petrol tankerlerine yönelik bir abluka emri vermesinin ardından Venezuela’daki gelişmelerden de destek buldu. Yatırımcılar değerli metallere yöneldi.

Dünya genelindeki jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına ilişkin değişken tahminlerden yön bulan altının ons fiyatı, dün yatay seyretti.

Ons altın yeni işlem gününde ise yüzde 0,5 artışla 4 bin 324 dolardan alıcı buluyor.

Altına alternatif yatırım aracı olarak öne çıkan gümüş ise rekor kırmaya devam ediyor.

Platin yaklaşık yüzde 3 yükselirken, paladyum da değer kazandı.

GÜMÜŞ GÜÇLÜ RALLİSİNİ SÜRDÜREREK YENİ BİR ZİRVEYİ GÖRDÜ

Elektrikli otomotiv, güneş panelleri ve veri merkezleri için önemli bir yere sahip olan gümüşe olan talep her geçen gün artıyor.

Bu gelişmeler ışığında spot gümüş, 66 doları aşarak tarihi zirvesini gördü.

Sabah saatlerinde 66,53 dolarla rekor seviyeyi gören gümüşün ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 4 yükselişle 66,28 dolardan alıcı buluyor.

Hareketi izleyen gram gümüş de yüzde 3,8 yükselişle 90,75 lirayı aşarak rekor kırdı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 5 bin 938 lira

Çeyrek altın: 10 bin 69 lira

Cumhuriyet altını: 41 bin 24 lira

Tam altın: 40 bin 274 lira

Yarım altın: 20 bin 139 lira

ONS VE GRAM ALTIN REKOR SEVİYESİ

Spot altın 22 Ekim tarihinde 4 bin 381 dolar ile gram altın da geçtiğimiz hafta 5 bin 976 TL ile rekor kırmıştı.

YARIN KRİTİK GÜN

Perşembe günü açıklanacak enflasyon verileri, Fed'in faiz indirimlerine ilişkin kararını nasıl şekilleneceğine dair ipuçları vermesi açısından yakından izlenecek.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 42,7309 lira

Euro: 50,0709 lira

Sterlin: 57,2094 lira

BORSA GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 0,94 düşüşle 11.348,83 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,10 puan ve yüzde 0,09 azalışla 11.338,73 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,21 değer kaybederken, holding endeksi yatay seyretti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,36 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,06 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BRENT PETROL

Talepteki düşüşün etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı dün 58,6 dolarla Nisan 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

Brent petrolün varili ABD Başkanı Trump'ın yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatı vermesiyle oluşan arz endişeleriyle yeni günde yüzde 1,4 artışla 59,5 dolarda işlem görüyor.