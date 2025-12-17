Türk mobilya sektöründen 4,2 milyar dolarlık ihracat

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, mobilya sektörünün 11 aylık performansını değerlendirerek, Türk mobilyasının üretim ve tasarım gücü sayesinde ihracatta önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Özkan, “2026 yılında 5 milyar doları aşmayı hedefliyoruz.” dedi.

Türkiye, 2025 yılının ilk 11 ayında, 200’ü aşkın ülkeye, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1.5 oranında artışla, yaklaşık 4 milyar 200 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, mobilya sektörünün en fazla ihracatı; 604 milyon dolar ile Irak, 339 milyon dolar ile Almanya, 231 milyon dolar ile Fransa ve 228 milyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri’ne yaptığını ifade etti. Stratejik lider pazarlardan Irak’ta yüzde 11.2, Fransa’da yüzde 9, ABD’de ise yüzde 2.3 oranında büyüme kaydedildi.

"2026 YILINDA 5 MİLYAR DOLARI AŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, “Döviz kurlarından kaynaklı rekabet gücümüzde zaman zaman kayıplar yaşansa da, yıl boyunca yaptığımız tanıtım organizasyonları ile pazarlarımızı koruyarak, bu yıl için öngördüğümüz 4 milyar 500 milyon dolarlık ihracat hedefimize ulaşacağımızı söyleyebilirim. Hedefimiz elbette ihracatımızda yüksek oranlarda artırmak ve rakamlarımızı çok daha yukarılara taşımak. Çünkü Türk mobilyasının üretim ve tasarım gücünden kaynaklı büyük bir ihracat potansiyeli var. 2026 yılında 5 milyar doları aşmayı hedefliyoruz.” dedi.

FAALİYETLER DEVAM EDECEK

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin, yeni yılda da uluslararası rekabetçiliği güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden Özkan, hedef ülkelere yönelik tanıtım etkinlikleri, uluslararası fuarlarda düzenlenecek milli katılım organizasyonları, ticaret ve alım heyeti programları ile UR-GE projelerinin yıl boyunca devam edeceğini söyledi.

2026 yılının ilk çeyreğinde Meksika özelinde Sektörel Ticaret Heyeti programı planlandığını açıklayan Özkan, ayrıca Çin, A.B.D., İtalya ve Avustralya’nın da bu sene planlama dahilinde olduğunu ve ilgili ülkelere yönelik çalışmaların başlatıldığını belirtti.

CIFF 2026 MOBİLYA FUARI

Çin’de düzenlenecek CIFF 2026 Mobilya Fuarı’nın, Milano’daki Salone del Mobile’nin ve New York’taki ICFF Fuarı’nın Türk mobilyasının küresel vitrine taşınacağı önemli platformlar olduğunun altını çizdi. URGE Projelerinin de aktif bir şekilde kullanılacağını ve uzak pazarlara heyetler düzenleneceğini ifade eden Özkan, “Yeni yılda da üretim hacmimiz, tasarım gücümüz ve yenilikçi ürünlerimizle dünya genelinde daha güçlü şekilde varlık göstermeye devam edeceğiz.” diye konuştu