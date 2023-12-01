Altın zirveden dönüş yaptı! Gram altın 1.893 lirada "Güvenli liman" olarak görülen altın çıktığı zirveden geriledi. Ons altın 2 bin 40 dolarda, yurt içinde gram altın ise 1.893 lirada.

AA

Önceki gün ons altın, bugün 2 bin 50 dolarla 7 aylık aradan sonra en yüksek çıkışını yakalarken, iç piyasada da gram altın 1.901 lira ile kendi rekorunu kırarak tarihi zirvesine ulaşmıştı.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,4 azalışla günü 2 bin 36 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 yükselişle 2 bin 40 dolar seviyesinden işlem görüyor.

İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada gram altın 1.893 liradan satılıyor.

Altın fiyatları

Çeyrek altın 3 bin 213 lira, Cumhuriyet altını 13 bin 87 lira, tam altın 12 bin 852 lira ve yarım altın 6 bin 427 liradan alıcı buluyor.

Ons altının rekoru

Ons altında rekor, 8 Mart 2022'de görülen 2 bin 70,40 dolar seviyesindeydi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)