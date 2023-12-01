Altın zirveden dönüş yaptı! Gram altın 1.893 lirada

AA
Önceki gün ons altın, bugün 2 bin 50 dolarla 7 aylık aradan sonra en yüksek çıkışını yakalarken, iç piyasada da gram altın 1.901 lira ile kendi rekorunu kırarak tarihi zirvesine ulaşmıştı.
Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,4 azalışla günü 2 bin 36 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 yükselişle 2 bin 40 dolar seviyesinden işlem görüyor.
İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada gram altın 1.893 liradan satılıyor.
Altın fiyatları
Çeyrek altın 3 bin 213 lira, Cumhuriyet altını 13 bin 87 lira, tam altın 12 bin 852 lira ve yarım altın 6 bin 427 liradan alıcı buluyor.
Ons altının rekoru
Ons altında rekor, 8 Mart 2022'de görülen 2 bin 70,40 dolar seviyesindeydi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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