Altında düşüş var: Satın almanın tam zamanı

Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Ensonhaber’e altın fiyatlarındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Yıldırımtürk, “Satış için değil ama alış yapmak için şu andaki fiyatlar uygun” dedi.

Altın fiyatları ABD enflasyon verisi sonrası düşüşe geçerken, gram altın 966 lira seviyesinde seyrediyor.

Milyonlarca yatırımcının merak ettiği ise düşüş devam edecek mi?

“Altın bir miktar geriledi”

Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Ensonhaber’e özel açıklamalarda bulundu.

ABD’de haziran ayı enflasyonunun beklentiler yönünde geliştiğini söyleyen Yıldırımtürk, “Faiz baskısı, altın fiyatlarını olumsuz etkiledi. Altın bir miktar geriledi. Ukrayna’dan altın satışı yapılmış olduğuna dair teyit edilmemiş haberler var. Avrupa’daki siyasi kriz, Rusya-Ukrayna savaşının sürmesi, Avrupa’ya Rusya’da satılan doğalgaz satışı ve dünyadaki durgunluk altını bir şekilde destekliyor.” dedi.

“Elinde TL olan varsa altın alınması daha doğru olur”

“Altının bu seviyelere gerilemesi inandırıcı ve kalıcı değil” diyen Yıldırımtürk, şöyle devam etti:

“Önümüzdeki dönemde enflasyonla birlikte altının yükselmesi söz konusu… Aslında içeride altın çok fazla gerilemedi. Bu seviyeler orta ve uzun vadeli bir alım fırsatı olarak değerlendirilmeli. Altını ellerinde bekletsinler. Satış için değil ama alış yapmak için şu andaki fiyatlar uygun. Elinde TL olan varsa altın alınması daha doğru olur.”

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