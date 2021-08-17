Altında hareketlilik devam ediyor

Yatırımcıların odağında olan ve güvenli liman olarak görülen altının önce düşüş, sonra yükseliş seyrine girmesinin ardından şimdi de dar bantta ilerlediği görülüyor.

Altın da diğer emtialar gibi yapılan açıklamalardan ve paylaşılan verilerden etkiliyor. Dünya üzerinde yaşanan salgın, doğal afet, ticari anlaşmazlıklar ve savaşın oluşturduğu güvensizlik ortamı, altının değerinde oynaklıklara neden oluyor.

Geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisiyle birlikte sert gerileyince, altının geçen haftalardaki düşüşü, şimdi yerini sınırlı yükselişe bıraktı.

DELTA VARYANTI YÜKSELİŞİ DESTEKLEDİ

Altının yükselmesine, koronavirüs salgınının aşı bulunduktan sonra kontrol altına alınmasının ardından ortaya çıkan ve daha hızlı bulaşan delta varyantının yarattığı tedirginlik destek verdi. Yatırımcı yarınını göremediği ortamda tekrar altına yöneldi.

FED'İN VARLIK ALIMLARINI AZALTMASI ALTINI DAR BANDA SOKTU

Ancak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) varlık alımlarını azaltacak olması beklentisinin ardından da altın, dar bantta seyretmeye başladı.

ALTININ ONSU 1.786’DA YATAY SEYREDİYOR

Geçen hafta 1.675 dolar seviyesine kadar geri çekilen ons altın yatay seyirle 1.786 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük 1.784 dolar, en yüksek 1.788 dolar seviyesi görüldü.

GRAM ALTIN 486 LİRA

Gram altın ise 486 lira seviyesinden alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 485,2 lira, en yüksek 486,9 lira seviyesi görüldü.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma, pazartesi kapanış ve salı günü gün ortası itibarıyla fiyatları (TL) şöyle:

TÜRK LİRASI DEĞER KAZANDI

Altının seyri ile birlikte ayrıca yurt içi piyasalarda açıklanan sanayi üretimi verisi, TCMB’nin politika faizini sabit tutması ve turizm sektöründeki döviz gelirleriyle birlikte ABD’de 10 yıllık tahvil faizlerindeki geri çekilme, Türk Lirası’nın güç kazanmasına yol açıyor.