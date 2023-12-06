Altında kar satışları sürdü! Ons altın 2025 dolarda Fed'in faiz adımlarını sonlandıracağı beklentileri altının değerini artırmıştı. Altın yükselince yatırımcılar ellerindeki altını satarak kâr etmek isteyince altının fiyatı düşüşe geçti. Bugün ise ons altının dünkü değerinin sınırlı da olsa üzerine çıktığı görüldü.

AA

Hafta başında 2 bin 145 doları aşarak rekor kıran altının ons fiyatında ise kâr satışları dün de devam etti.

Dün yüzde 0,4 gerileyen altının ons fiyatı günü 2 bin 19 dolardan tamamlarken, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 2 bin 25 dolardan işlem görüyor.

Ons altındaki hareketlilik ve doların güçlü seyrinin TL'ye baskısı yurt içinde de altının yükselmesine neden oldu. Kâr satışları ile yurt içinde de altının değeri düşse de gram altın dünkü değerine yatay seyir izliyor.

Uzmanlar ons altının 2 bin dolar üzerinde tutunduğunu belirterek, bu ivmenin yukarı yönlü devam etmesini beklediklerini iletiyor.

Altın fiyatı

Ons altındaki yükselişin etkilediği İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada fiyatlar ise şöyle:

Gram altın: 1.883 lira

Çeyrek altın: 3 bin 194 lira

Cumhuriyet altını: 13 bin 18 lira

Tam altın: 12 bin 270 lira

Yarım altın: 6 bin 390 lira

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)