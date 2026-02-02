Altın ve gümüşte rekor sonrası sert fren: Fiyatlar hızla geriliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Değerli metallerde düşüş durdurulamıyor...

Cuma günkü sert düşüş, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha şahin bir seçim olarak görülen Kevin Warsh'ı Federal Rezerv Başkanı olarak atamayı planladığı haberleriyle tetiklendi.

REKOR SATIŞLAR GELDİ

Altını rekor seviyelere taşıyan amansız bir yükselişin ardından kâr alma da ortaya çıktı.

Bu yükseliş, güçlü merkez bankası talebi ve yatırımcıların artan devlet borçlarına ilişkin endişeler nedeniyle para birimleri ve tahvillerden fiziki varlıklara yönelmesiyle oluşan sözde değer düşürme ticaretiyle desteklendi.

Momentum alımları kazançları daha da artırdı; Çinli spekülatörlerden gelen bir dizi alım, yükselişe köpük kattı ve kâr alma işlemleriyle düşüşü daha da şiddetlendirdi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 799 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 536 dolar, en yüksek de 4 bin 884 dolar seviyesi görüldü.

Şu sıralar 4 bin 544 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 780 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 412 lira, en yüksek de 6 bin 831 lira seviyesi görüldü.

Şu sıralar 6 bin 443 liradan alıcı buluyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

İşte günün ilk saatlerinde güncel satış fiyatları:

Gram altın: 6 bin 443 TL

Çeyrek altın: 11 bin 202 TL

Yarım altın: 22 bin 392 TL

Tam altın: 46 bin 510 TL

Cumhuriyet altını: 44 bin 669 TL

Gremse altın: 116 bin 278 TL

Reşat altını: 44 bin 701 TL

Ata altını: 47 bin 964 TL

GÜMÜŞ DÜŞÜŞÜNÜ DERİNLEŞTİRİYOR

Gümüş fiyatları da altına yakın benzerlikteki sebeplerden ötürü gerilemesini sürdürüyor.

Gümüşün yükselişine ilişkin uzmanların görüşleri boşa çıktı. Uzmanlar sanayinin gümüş talebinin rekor seviyelerde arttığını ifade etmişti.

Ancak cuma gününden bu yana gümüş, yüzde 40 oranında değer kaybına uğradı.

Elektrikli araç ve güneş enerjisi panellerine ilişkin üretim durdurma, talep gerilemesi olmamasına karşın gümüşün düşüş yaşamasını uzmanlar altına benzer nedenleri öne sürüyor.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 82,48 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 74,68 dolar, en yüksek de 87,93 dolar seviyesi görüldü.

Şu sıralar 75,12 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 115,5 liradan başladı. Gün içinde en düşük 105,17 lira, en yüksek de 123,1 lira seviyesi görüldü.

Şu sıralar 107,54 liradan alıcı buluyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz kurlarındaki dalgalı seyir, haftanın ilk işlem gününde de devam etti.

Dolar 0,01 yükselerek 43,49 TL'ye çıkarken euro yüzde 0,03 düşüşle 51,56 TL seviyelerinden işlem görüyor.

BITCOIN VE ETHERIUM

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden ve tekrar toplanan kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin, azalan talep ve incelen likidite nedeniyle şubat ayı başlarında 75 bin doların altına düşerek nisan 2025 başından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Kripto para birimi son zamanlarda baskı altında kaldı ve ekim ayındaki zirvesinin yaklaşık yüzde 40 altına düştü.

Türkiye saati ile 09.00 itibarıyla Bitcoin yüzde 2,09 değer kaybederek 75 bin 289 dolar oldu.

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Etherium ise yüzde 2,80 değer kaybederek 2 bin 203 dolardan işlem görüyor.

BORSA İSTANBUL'DA TARİHİ ZİRVE

BIST 100 endeksi haftayı 13.838 puanla rekor seviyeden tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,19 puan artarken, toplam işlem hacmi 244,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,84, holding endeksi yüzde 1,92 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 6,38 ile madencilik oldu.