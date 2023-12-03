Altında rekorlar serisi devam ediyor! Gram altın tarihi zirvesinde! 3 Aralık'ta altın fiyatları

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Yurt içinde ons altının değer artışı ve doların değerlenmesi altın fiyatlarını bugüne kadar görülmemiş bir seviyeye çıkardı.
Ons altın psikolojik eşiği geçerek yerini sağlamlaştırdı ve 2 bin 72 dolarda seyrederken gram altın da 1.925 liraya çıktı.
Uzmanlar gram altının 1.950 liraya yöneldiğini belirtti.
Kapalıçarşı'da altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları şöyle seyrediyor:
Gram altın: 1.925 lira
Çeyrek altın: 3 bin 264 lira
Cumhuriyet altını: 13 bin 300 lira
Tam altın: 13 bin 58 lira
Yarım altın: 6 bin 529 lira
Altın fiyatlarının yükselme nedeni
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz adımlarını seyrekleştirerek önümüzdeki yıl sabit bırakacağı beklentisi ile yükseliyor.
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