Altında rekorlar serisi devam ediyor! Gram altın tarihi zirvesinde! 3 Aralık'ta altın fiyatları
ensonhaber.com

Yurt içinde ons altının değer artışı ve doların değerlenmesi altın fiyatlarını bugüne kadar görülmemiş bir seviyeye çıkardı.

Ons altın psikolojik eşiği geçerek yerini sağlamlaştırdı ve 2 bin 72 dolarda seyrederken gram altın da 1.925 liraya çıktı.

Uzmanlar gram altının 1.950 liraya yöneldiğini belirtti.

Kapalıçarşı'da altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları şöyle seyrediyor:

Gram altın: 1.925 lira

Çeyrek altın: 3 bin 264 lira

Cumhuriyet altını: 13 bin 300 lira

Tam altın: 13 bin 58 lira

Yarım altın: 6 bin 529 lira

Altın fiyatlarının yükselme nedeni

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz adımlarını seyrekleştirerek önümüzdeki yıl sabit bırakacağı beklentisi ile yükseliyor.