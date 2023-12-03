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Altında rekorlar serisi devam ediyor! Gram altın tarihi zirvesinde! 3 Aralık'ta altın fiyatları

Altında rekorlar serisi devam ediyor! Gram altın tarihi zirvesinde! 3 Aralık'ta altın fiyatları Fed'in faiz artışını durdurma düşüncesi ons altında rekor kırdırdı. 2 bin 75 dolara kadar tırmanan ons altın bugün 2 bin 72 dolardan işlem görüyor. Ons altındaki artış gram altını da tetikledi.