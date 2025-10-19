Altında son durum! 19 Ekim'de altın fiyatları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cuma günün kapanışta yurt içi piyasalarda gram altın 5 bin 727 TL'ye kadar gerilerken ons altın ise 4 bin 251 dolar seviyesine kadar düştü.

Altın fiyatları 19 Ekim 2025 Pazar günü, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

PİYASA HAREKETLENDİ

Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

ALTIN FİYATLARI HAFTANIN SON GÜNÜNDE GERİ ÇEKİLDİ

Hafta boyunca rekor tazeleyen altın fiyatları, haftanın son işlem gününde sert bir geri çekilme yaşadı.

ONS ALTIN BİR GÜNDE 106 DOLAR ERİDİ

Cuma gününe 4 bin 357 dolar seviyesinde başlayan ons altın, gün içinde artan satış baskısıyla 4 bin 251 dolara kadar düştü.

GRAM ALTIN ALTIN BİR GÜNDE 169 LİRA ERİDİ

Cuma günü sabah saatlerinde 5 bin 896 TL seviyesini gören gram altın, gün sonuna doğru gelen satışlarla birlikte 5 bin 727 TL’ye kadar geriledi.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI (19 EKİM 2025 PAZAR)

Gram altın: 5 bin 728 lira

Çeyrek altın: 9 bin 714 lira

Cumhuriyet altını: 39 bin 579 lira

Tam altın: 38 bin 858 lira

Yarım altın: 19 bin 429 lira