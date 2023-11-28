Altında yeni rekor! Gram altın 1.875 liradan işlem görüyor Dünyada altının ons değeri arttı ve Fed'in faiz adımlarını artırmaması beklentisiyle dolar güçlü seyrini devam ettiriyor. Bu gelişmeler yurt içinde altın fiyatlarında rekor kırdırdı.

AA

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,69 yükselişle 1.872 liradan tamamlamıştı.

Ons altın, bugün 2 bin 14 dolardan işlem görüyor.

İstanbul Kapalıçarşı, serbest piyasada altının gramı 1.875 liraya satılıyor.

Çeyrek altın 3 bin 178 lira

Çeyrek altın 3 bin 178 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 947 liradan, tam altın 12 bin 712 liradan ve yarım altın ise 6 bin 356 liradan alıcı buluyor.

Yatırımcılar temkinli

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin politikalarının sonuna geldiğine yönelik fiyatlamaların güçlenmeye devam etmesine karşın gelecek dönemde nasıl bir yol haritası izleneceğine ilişkin belirsizlikler nedeniyle yatırımcıların temkinli davrandığını ifade etti.

Fed'in şahin politika döngüsünün sonuna yaklaşıldı

Fed'in yaklaşık 2 yıldır devam eden şahin politika döngüsünün sonuna yaklaşılırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın nihai faiz oranının yüzde 5,25-5,50 arasında olacağına neredeyse kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Ons altında mayıstan bu yana en yüksek seviye

Söz konusu fiyatlamalarla destek bulan altının ons fiyatı dün 2 bin 18 dolarla mayıstan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Ons altında destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 20 ve 2 bin 30 dolar seviyelerinin direnç 1.990 ve 1.980 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)