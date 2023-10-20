Altından yeni rekor: Çeyrek altın 3 bin lirayı geçti!
ensonhaber.com

İsrail-Filistin gerginliği belirsizliği artırdığı için yatırımcı, güvenli liman olarak gördüğü altına yöneldi.

Bu yöneliş de dış ve iç piyasalarda altının değerini artırdı.

Altının ons fiyatı 1978 dolarla 3 ayın zirvesine çıkarken yurt içinde gram altın serbest piyasada 1.785 liraya çıkarak rekor kırdı.

Son 2 haftada gram altın yatırımcısına yaklaşık yüzde 10 kazandırdı.

Dün 1.754 lira olan gram altın bugün 1.754 liraya yükseldi.

Çeyrek altın 3 bin 21 lira

Çeyrek altın ise dünkü 2 bin 976 lira seviyesinden bugün 3 bin 21 liraya dayandı.

Bu gelişmelerle altın fiyatları rekor yaşarken aynı zamanda psikolojik sınırlar da aşılmış oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları:

Gram altın: 1.782

Çeyrek altın: 3 bin 21

Cumhuriyet altını: 12 bin 310

Tam altın: 12 bin 080

Yarım altın: 6 bin 43