Altından yeni rekor: Çeyrek altın 3 bin lirayı geçti! Ons altın üç ayın zirvesine çıktı. Gram altın son 2 haftada yüzde 10 yükseldi. Cumhuriyet altını dün 12 bin lirayı aşmıştı, çeyrek altın da bugün 3 bin lirayı geçti.

ensonhaber.com İsrail-Filistin gerginliği belirsizliği artırdığı için yatırımcı, güvenli liman olarak gördüğü altına yöneldi. Bu yöneliş de dış ve iç piyasalarda altının değerini artırdı. Altının ons fiyatı 1978 dolarla 3 ayın zirvesine çıkarken yurt içinde gram altın serbest piyasada 1.785 liraya çıkarak rekor kırdı. Son 2 haftada gram altın yatırımcısına yaklaşık yüzde 10 kazandırdı. Dün 1.754 lira olan gram altın bugün 1.754 liraya yükseldi. Çeyrek altın 3 bin 21 lira Çeyrek altın ise dünkü 2 bin 976 lira seviyesinden bugün 3 bin 21 liraya dayandı. Bu gelişmelerle altın fiyatları rekor yaşarken aynı zamanda psikolojik sınırlar da aşılmış oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Gram altın: 1.782 Çeyrek altın: 3 bin 21 Cumhuriyet altını: 12 bin 310 Tam altın: 12 bin 080 Yarım altın: 6 bin 43