Altının gramı 5 bin 460 liradan işlem görüyor

Altının güncel gram fiyatı dün yaşanan değer kaybının ardından günü 5 bin 495 TL'den tamamladı. Şu anda ise gram fiyatı 5 bin 460 TL seviyelerinde.

Yayınlama Tarihi: 18.11.2025 09:56
  • Altının gram fiyatı dün yüzde 1 düşerek 5 bin 495 TL'den kapandı.
  • Bugün, gram altın yüzde 0,6 azalışla 5 bin 460 TL'den işlem görüyor.
  • Altın fiyatları, Fed'in faiz indirim beklentisinin azalmasıyla düşmeye devam ediyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 1 azalışla 5 bin 495 liradan tamamladı.

Güne değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 5 bin 460 lira seviyesinde bulunuyor.

ONS FİYATI 4 BİN 13 DOLAR SEVİYESİNDE

Çeyrek altın 9 bin 228 liradan, cumhuriyet altını ise 36 bin 800 liradan satılıyor.

Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,7 azalışla 4 bin 13 dolarda seyrediyor.

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin azalmasıyla düşüş eğilimini dördüncü gününe taşıdı.

