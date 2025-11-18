Altının gramı 5 bin 460 liradan işlem görüyor Altının güncel gram fiyatı dün yaşanan değer kaybının ardından günü 5 bin 495 TL'den tamamladı. Şu anda ise gram fiyatı 5 bin 460 TL seviyelerinde.

Göster Hızlı Özet Altının gram fiyatı dün yüzde 1 düşerek 5 bin 495 TL'den kapandı.

Bugün, gram altın yüzde 0,6 azalışla 5 bin 460 TL'den işlem görüyor.

Altın fiyatları, Fed'in faiz indirim beklentisinin azalmasıyla düşmeye devam ediyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 1 azalışla 5 bin 495 liradan tamamladı. Güne değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 5 bin 460 lira seviyesinde bulunuyor. ONS FİYATI 4 BİN 13 DOLAR SEVİYESİNDE Çeyrek altın 9 bin 228 liradan, cumhuriyet altını ise 36 bin 800 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,7 azalışla 4 bin 13 dolarda seyrediyor. Altın fiyatları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin azalmasıyla düşüş eğilimini dördüncü gününe taşıdı. Ekonomi Haberleri İşsizlik rakamları açıklandı

