Altının gramı 5 bin 460 liradan işlem görüyor

- Altının gram fiyatı dün yüzde 1 düşerek 5 bin 495 TL'den kapandı.
- Bugün, gram altın yüzde 0,6 azalışla 5 bin 460 TL'den işlem görüyor.
- Altın fiyatları, Fed'in faiz indirim beklentisinin azalmasıyla düşmeye devam ediyor.
Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 1 azalışla 5 bin 495 liradan tamamladı.
Güne değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 5 bin 460 lira seviyesinde bulunuyor.
ONS FİYATI 4 BİN 13 DOLAR SEVİYESİNDE
Çeyrek altın 9 bin 228 liradan, cumhuriyet altını ise 36 bin 800 liradan satılıyor.
Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,7 azalışla 4 bin 13 dolarda seyrediyor.
Altın fiyatları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin azalmasıyla düşüş eğilimini dördüncü gününe taşıdı.