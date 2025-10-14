Abone ol: Google News

Altının gramı 5 bin 518 liradan işlem görüyor

Altın fiyatları son zamanlarda dalgalı bir seyir izliyor. Gram fiyatı 5 bin 518 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki artışla birlikte değer kazanan altın, yüzde 2,2'lik bir artışla günü tamamladı.

Yayınlama Tarihi: 14.10.2025 09:58
Altının gramı 5 bin 518 liradan işlem görüyor

Altın piyasasında hareketli günler yaşanmaya devam ediyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 2,2 artışla 5 bin 525 liradan tamamladı.

GRAM ALTIN 5 BİN 518 TL'DEN İŞLEM GÖRÜYOR

Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 5 bin 518 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 320 liradan, cumhuriyet altını 37 bin 115 liradan satılıyor.

ONS FİYATI 4 BİN 102 DOLAR SEVİYESİNDE

Bugün 4 bin 179,9 dolarla rekor seviyeyi test eden altının onsu, dünkü kapanışın yüzde 0,22 altında 4 bin 102 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla rekor seviyeye ulaşırken ABD-Çin arasındaki ticaret sorunlarının yeniden canlanması güvenli liman varlılara talebi artırdı.

Jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, güçlü merkez bankaları alımları ve altın borsa yatırım fonlarına (ETF) girişler de altın fiyatlarını destekliyor.

