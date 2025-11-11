Altının gramı 5 bin 610 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı, günü yükselişle geçirerek 5 bin 610 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 403 liradan, Cumhuriyet altını ise 37 bin 495 liradan alıcı buluyor.

Göster Hızlı Özet Altının gram fiyatı, yüzde 0,5 artışla 5 bin 610 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 9 bin 403 liradan, Cumhuriyet altını ise 37 bin 495 liradan satılıyor.

ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentileri ve Senato'nun bütçe onayı, altın fiyatlarını etkiledi. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 0,8 artışla 5 bin 434 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üstünde 5 bin 610 lira seviyesinde bulunuyor. ONS FİYATI 4 BİN 134 DOLARDA SEYREDİYOR Çeyrek altın 9 bin 403 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 495 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı, yüzde 0,5 artışla 4 bin 134 dolarda seyrediyor. FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ DEĞERLİ MADENLERİ YÜKSELTTİ ABD Senatosu'nun federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını onaylaması, varlık fiyatları üzerindeki etkileri oluyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine dair beklentilerin sürmesi de değerli madenlerin yükselmesini sağladı. Ekonomi Haberleri Murat Kurum: Yüzyılın Konut Projesi ile Türkiye’nin her karışına mutluluk ulaştıracağız

