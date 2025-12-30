Abone ol: Google News

Altının gramı 6 bin 23 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı 6 bin 23 lira seviyesinde, çeyrek altın 10 bin 42 liradan, cumhuriyet altını ise 40 bin 15 liradan alıcı buluyor. Ons altın ise yeni işlem gününde 4 bin 365 dolardan işlem görüyor.

Yayınlama Tarihi: 30.12.2025 10:30
  • Altının gram fiyatı, önceki gün yaşadığı düşüşün ardından yüzde 0,7 artışla 6 bin 23 liradan işlem görüyor.
  • Çeyrek altın 10 bin 42 lira, cumhuriyet altını ise 40 bin 15 liradan satılıyor.
  • Ons altın, artan jeopolitik gerilim endişeleri nedeniyle yüzde 0,7 artışla 4 bin 365 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın dün, ons altındaki düşüşe paralel değer kaybetti.

Altının gramı, günü önceki kapanışından yüzde 4,3 azalışla 5 bin 981 liradan tamamladı.

GRAM ALTIN 6 BİN 23 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Güne toparlanma eğiliminde başlayan gram altın, saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,7 artışla 6 bin 23 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 10 bin 42 liradan, cumhuriyet altını ise 40 bin 15 liradan satılıyor.

ONS ALTIN 4 BİN 365 DOLARDAN ALICI BULUYOR

Dün yüzde 4,4 düşüşle 4 bin 334 dolarda kapanan altının onsu, yeni işlem gününde ise yüzde 0,7 artışla 4 bin 365 dolardan alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı, jeopolitik gerilimlerin yeniden tırmanabileceğine yönelik endişelerin güçlenmesiyle artan güvenli liman talebi sonucu bugün yukarı yönlü bir seyir izliyor.

