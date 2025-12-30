Altının gramı 6 bin 23 liradan işlem görüyor

- Altının gram fiyatı, önceki gün yaşadığı düşüşün ardından yüzde 0,7 artışla 6 bin 23 liradan işlem görüyor.
- Çeyrek altın 10 bin 42 lira, cumhuriyet altını ise 40 bin 15 liradan satılıyor.
- Ons altın, artan jeopolitik gerilim endişeleri nedeniyle yüzde 0,7 artışla 4 bin 365 dolar seviyesinde bulunuyor.
Gram altın dün, ons altındaki düşüşe paralel değer kaybetti.
Altının gramı, günü önceki kapanışından yüzde 4,3 azalışla 5 bin 981 liradan tamamladı.
GRAM ALTIN 6 BİN 23 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR
Güne toparlanma eğiliminde başlayan gram altın, saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,7 artışla 6 bin 23 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 10 bin 42 liradan, cumhuriyet altını ise 40 bin 15 liradan satılıyor.
ONS ALTIN 4 BİN 365 DOLARDAN ALICI BULUYOR
Dün yüzde 4,4 düşüşle 4 bin 334 dolarda kapanan altının onsu, yeni işlem gününde ise yüzde 0,7 artışla 4 bin 365 dolardan alıcı buluyor.
Altının ons fiyatı, jeopolitik gerilimlerin yeniden tırmanabileceğine yönelik endişelerin güçlenmesiyle artan güvenli liman talebi sonucu bugün yukarı yönlü bir seyir izliyor.