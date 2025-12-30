Altının gramı 6 bin 23 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı 6 bin 23 lira seviyesinde, çeyrek altın 10 bin 42 liradan, cumhuriyet altını ise 40 bin 15 liradan alıcı buluyor. Ons altın ise yeni işlem gününde 4 bin 365 dolardan işlem görüyor.

Göster Hızlı Özet Altının gram fiyatı, önceki gün yaşadığı düşüşün ardından yüzde 0,7 artışla 6 bin 23 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 10 bin 42 lira, cumhuriyet altını ise 40 bin 15 liradan satılıyor.

Ons altın, artan jeopolitik gerilim endişeleri nedeniyle yüzde 0,7 artışla 4 bin 365 dolar seviyesinde bulunuyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Gram altın dün, ons altındaki düşüşe paralel değer kaybetti. Altının gramı, günü önceki kapanışından yüzde 4,3 azalışla 5 bin 981 liradan tamamladı. GRAM ALTIN 6 BİN 23 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR Güne toparlanma eğiliminde başlayan gram altın, saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,7 artışla 6 bin 23 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 10 bin 42 liradan, cumhuriyet altını ise 40 bin 15 liradan satılıyor. ONS ALTIN 4 BİN 365 DOLARDAN ALICI BULUYOR Dün yüzde 4,4 düşüşle 4 bin 334 dolarda kapanan altının onsu, yeni işlem gününde ise yüzde 0,7 artışla 4 bin 365 dolardan alıcı buluyor. Altının ons fiyatı, jeopolitik gerilimlerin yeniden tırmanabileceğine yönelik endişelerin güçlenmesiyle artan güvenli liman talebi sonucu bugün yukarı yönlü bir seyir izliyor. Ekonomi Haberleri EPDK 2024 yılı elektrik toptan satış fiyatını belirledi

TÜİK açıkladı: Kasım ayı işsizlik verileri belli oldu

Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi