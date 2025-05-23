Altının kilogram fiyatı 4 milyon 177 bin liraya çıktı

AA

Standart altının kilogram fiyatı, dünü 4 milyon 171 bin 100 liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 177 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 177 bin lira, en yüksek 4 milyon 205 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 4 milyon 177 bin lira oldu.

İŞLEM HACMİ

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 917 milyon 789 bin 601,29 lira, işlem miktarı ise 697,49 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 920 milyon 924 bin 493,50 lira olarak gerçekleşti.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 222 lira

Çeyrek altın: 7 bin 160 lira

Cumhuriyet altını: 29 bin 175 lira

Tam altın: 28 bin 643 lira

Yarım altın: 14 bin 320 lira