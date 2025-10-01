Altının kilogram fiyatı 5,3 milyon lirayı geçti

ABD'de federal hükümet bütçeyi onaylanmadığı için kapanınca özellikle altın fiyatları hızla yükselerek rekor kırdı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) rakamlar yükseldi.

Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 5 milyon 215 bin liradan tamamlamıştı.

ALTIN YÜZDE 1,7 ARTTI

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 275 bin lira, en yüksek 5 milyon 312 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,7 artışla 5 milyon 303 bin lira oldu.

İŞLEM MİKTARI YÜKSELDİ

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 171 milyon 641 bin 175,06 lira, işlem miktarı ise 980,31 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 556 milyon 338 bin 264,35 lira olarak gerçekleşti.