Altının kilogram fiyatı 5,3 milyon lirayı geçti

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, dünü 5 milyon 215 bin liradan kapatmışken, günün sonunda 5 milyon 303 bin liraya kadar çıktı.

Yayınlama Tarihi: 01.10.2025 16:47
ABD'de federal hükümet bütçeyi onaylanmadığı için kapanınca özellikle altın fiyatları hızla yükselerek rekor kırdı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) rakamlar yükseldi. 

Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 5 milyon 215 bin liradan tamamlamıştı.

ALTIN YÜZDE 1,7 ARTTI

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 275 bin lira, en yüksek 5 milyon 312 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,7 artışla 5 milyon 303 bin lira oldu.

İŞLEM MİKTARI YÜKSELDİ

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 171 milyon 641 bin 175,06 lira, işlem miktarı ise 980,31 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 556 milyon 338 bin 264,35 lira olarak gerçekleşti.

