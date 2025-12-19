Abone ol: Google News

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 11 bin liraya fırladı

Ons altın yükseldikçe yurt içinde gram altın fiyatını da artırıyor. Buna bağlı olarak da Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda altın fiyatları rekora koşuyor.

Yayınlama Tarihi: 19.12.2025 16:57
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 11 bin liraya fırladı
  • Altının kilogram fiyatı, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda 6 milyon 11 bin liraya yükseldi.
  • Standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,3 artışla tamamladı.
  • Altın piyasasında işlem hacmi 4 milyar 452 milyon 217 bin 759,57 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 5 milyon 993 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 6 milyon 11 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 980 bin lira, en yüksek 6 milyon 11 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 artışla 6 milyon 11 bin lira oldu.

ALTINDA İŞLEM HACMİ

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 452 milyon 217 bin 759,57 lira, işlem miktarı ise 747,25 kilogram oldu.

TÜM METALLERDEKİ İŞLEM HACMİ

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 158 milyon 187 bin 836,89 lira olarak gerçekleşti.

