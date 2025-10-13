Altının kilogramı 5 milyon 670 bin liraya yükseldi

Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 5 milyon 580 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 5 milyon 670 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 434 bin lira, en yüksek 5 milyon 715 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,6 yükselişle 5 milyon 670 bin lira oldu.

TOPLAM İŞLEM HACMİ

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 187 milyon 997 bin 545,7 lira, işlem miktarı ise 761,25 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 5 milyar 884 milyon 528 bin 601,89 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar da belli oldu.