Altının kilogramı günü 830 bin liradan kapattı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 830 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 822 bin 500 lira, en yüksek 830 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artarak 830 bin liradan tamamladı.

TOPLAM İŞLEM HACMİ 661 MİLYON LİRADAN FAZLA

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 661 milyon 828 bin 238,60 lira, işlem miktarı ise 801,91 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 872 milyon 365 bin 79,89 lira düzeyinde gerçekleşti.

SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 821 liradan 830 lira çıktı

Çeyrek altın: 1.358 liradan 1.372 liraya çıktı

Cumhuriyet altını: 5 bin 532 liradan 5 bin 590 liraya çıktı

22 ayar bilezik (gram): 752 liradan 760 liraya çıktı

Tam altın: 5 bin 452 liradan 5 bin 488 liraya çıktı

Yarım altın: 2 bin 715 liradan 2 bin 742 liraya çıktı

Reşat altın: 5 bin 418 liradan 5 bin 474 liraya çıktı