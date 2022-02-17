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    Altının kilogramı günü 830 bin liradan kapattı

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 830 bin liraya çıktı.
    • AA & Ensonhaber
    • 17.02.2022 - 16:54
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    Altının kilogramı günü 830 bin liradan kapattı

    Altın piyasasında, en düşük 822 bin 500 lira, en yüksek 830 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artarak 830 bin liradan tamamladı.

    TOPLAM İŞLEM HACMİ 661 MİLYON LİRADAN FAZLA

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 661 milyon 828 bin 238,60 lira, işlem miktarı ise 801,91 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 872 milyon 365 bin 79,89 lira düzeyinde gerçekleşti.

    Altının kilogramı günü 830 bin liradan kapattı #1

    SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

    Gram altın: 821 liradan 830 lira çıktı

    Çeyrek altın: 1.358 liradan 1.372 liraya çıktı

    Cumhuriyet altını: 5 bin 532 liradan 5 bin 590 liraya çıktı

    22 ayar bilezik (gram): 752 liradan 760 liraya çıktı

    Tam altın: 5 bin 452 liradan 5 bin 488 liraya çıktı

    Yarım altın: 2 bin 715 liradan 2 bin 742 liraya çıktı

    Reşat altın: 5 bin 418 liradan 5 bin 474 liraya çıktı


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