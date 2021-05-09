Altının ons fiyatı, 26 haftanın en hızlı yükselişi yaşadı

Altının ons fiyatı, bu hafta yüzde 3,53 değer kazanırken, gram altın haftayı yüzde 2,9 artışla 485,1 liradan tamamladı.

Altının ons fiyatı, dolar endeksinin gerilemesi, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki düşüş ve tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin oldukça altında kalması gibi nedenlerle bu hafta yüzde 3,53 değer kazandı.

Bu hafta 1.843 dolar seviyesini gören ons altın, haftayı 1.831,2 dolardan tamamlayarak, 26 haftanın en hızlı yükselişini kaydetti.

YURT İÇİNDE ALTININ GRAM FİYATI YÜKSELDİ

Söz konusu gelişmelerle uluslararası piyasalarda altının ons fiyatında yükseliş eğilimi ivme kazanırken, yurt içinde de altının gram fiyatı yukarı yönlü hareket etti.

Altının ons fiyatı, bu hafta yüzde 3,53 değer kazanarak 26 haftanın en hızlı yükselişini kaydetti. Altının gram fiyatı ise 15 Şubat 2021'den bu yana etkili olan yükseliş trendine bu hafta da devam etti. En yüksek 489 lira seviyesini gören altının gram fiyatı, haftayı yüzde 2,9 artışla 485,1 liradan tamamladı.

"ALTIN, NİSANDA HIZLI YÜKSELDİ"

Finans Analisti İslam Memiş, yılın ilk çeyreğinde değer kaybeden altının nisan ayında hızlı yükseldiğini belirterek, 451 lira seviyesinden yıla başlayan altının gram fiyatının, şubatta 397 liraya kadar gerilemesinin ardından martta 480 liraya yükseldiğini kaydetti.

Memiş, aşılamada ivme kaybı, vaka sayılarının artması, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksindeki düşüşler, kripto para piyasasında sert düşüşlerin görülmesi gibi etkenlerin altın fiyatlarında yükselişe neden olduğunu söyledi.

"MAYISIN YARISINDAN SONRA DEĞERLİ METALLERDE YÜKSELİŞ TRENDİ SÜRECEK"

İslam Memiş, altın fiyatlarında yükseliş eğiliminin mayıs ve haziranda devam edebileceği öngörüsünde bulunarak, şunları kaydetti:

"Altının gram fiyatının, altının ons fiyatından destek görerek yükseleceğini düşünüyoruz. Altın, jeopolitik riskler ve kripto para piyasasından dönen nakitler ile talep görebilir. Gelecek dönemde hem banka altın mevduatlarında hem de fiziki tarafta taleplerin artacağını öngörüyoruz. Mayıs ayının ilk yarısından sonra altın, gümüş, bakır, platin ve paladyum gibi değerli metal fiyatlarında önemli hareketlilikler görülebilir."