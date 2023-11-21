Altının ons fiyatı arttı! İç piyasada gram altın rekor kırdı İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı noktada yatırımcılar "güvenli liman" olarak gördükleri altına yönelmiş ve altının değeri yükselmişti. Süreç içinde sınırlı düşüş yaşayan altın şimdi tekrar yükselişe geçti.

AA

Altının ons fiyatı yüzde 0,8 artışla 1.992 dolardan alıcı buluyor.

Altın, ABD'de gerçekleştirilen 20 yıllık tahvil ihracında talebin beklenenden fazla olmasından destek buldu. ABD'de dün gerçekleştirilen 16 milyar dolarlık 20 yıllık tahvil ihracında talebin beklenenden fazla olması tahvil piyasalarında satış baskısını artırdı. İhracın ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,39'la yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesine yaklaştı.

Yatırımcılar için tahviller cazibesini korusa da altın halen cazip bir ürün.

Gram altın 1.845 lirayı gördü

Yurt içinde ise gram altın 1.845 lirayı görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Yurt içinde altın fiyatları

Ons altın 1,992 dolarda iken İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 1.844 lira

Çeyrek altın: 3 bin 128 lira

Cumhuriyet altını: 12 bin 743 lira

Tam altın: 12 bin 512 lira

Yarım altın: 6 bin 256 lira

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)