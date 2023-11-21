Altının ons fiyatı arttı! İç piyasada gram altın rekor kırdı

Altının ons fiyatı yüzde 0,8 artışla 1.992 dolardan alıcı buluyor.
Altın, ABD'de gerçekleştirilen 20 yıllık tahvil ihracında talebin beklenenden fazla olmasından destek buldu. ABD'de dün gerçekleştirilen 16 milyar dolarlık 20 yıllık tahvil ihracında talebin beklenenden fazla olması tahvil piyasalarında satış baskısını artırdı. İhracın ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,39'la yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesine yaklaştı.
Yatırımcılar için tahviller cazibesini korusa da altın halen cazip bir ürün.
Gram altın 1.845 lirayı gördü
Yurt içinde ise gram altın 1.845 lirayı görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.
Yurt içinde altın fiyatları
Ons altın 1,992 dolarda iken İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada altın fiyatları şöyle:
Gram altın: 1.844 lira
Çeyrek altın: 3 bin 128 lira
Cumhuriyet altını: 12 bin 743 lira
Tam altın: 12 bin 512 lira
Yarım altın: 6 bin 256 liraHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış