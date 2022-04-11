Altının seyri enflasyona, dolar kuruna ve jeopolitik risklere bağlı

Dünyada yükselen enflasyon verileri altının onsunu yükselme seyrine sokmuşken, bu seyir yurt içindeki altına da etki ediyor. Altının yarınına ışık tutmak için konunun uzmanlarına danıştık.

Birçok kritere göre şekillenen altın fiyatlarının hangi senaryoda, hangi rakamı alacağı ve piyasanın gözlemleri ile beklentilerini iki farklı isimden aktardık.

Yeni haftada altının seyri nasıl olacak

11 Nisan 2022 haftasına başlarken altın fiyatlarının seyrini ve beklentileri Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün anlattı.

Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün'e göre, ABD'de ve tüm dünyada enflasyon durdurulamadığı için harekete geçen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırması ve Rusya ile Ukrayna'nın barışa gitmemesinden doğan jeopolitik riskler altının onsunu etkiliyor.

Yeni haftada altının seyri - Video

"Altın kısa vadede yukarı çıkmaya aday"

Altının ons hareketlerinin iç piyasaya yansıdığını dile getiren Ürkün, altının sınırlı ölçüde yukarıya çıkma eğiliminde olduğunu belirterek, kısa vadede de yukarı çıkmaya aday olduğunu anlattı.

Ürkün'e göre, özellikle dolar/TL kurunun hareketi, iç piyasada etkili olmaya devam edecek.

"Ons altın uzun süren durağanlığı yükselişe geçti"

Yeni haftaya başlarken Altın ve Para Piyasası Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk ile altın fiyatlarının seyrini konuştuk. Altın ve Para Piyasası Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, yatırımcının altını kısa vadede değil uzun vadede değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, ons altın rakamının uzun süren durağanlığının yükselişe geçtiğini, eşik değer olan 1.965 doları aşarsa 2 bin 30 dolarlara kadar çıkabileceğini belirtti.

"Altının değeri dolar/TL kuruna bağlı"

Yıldırımtürk, iç piyasada da dolar/TL kurunun sabit gittiğini, kur 15-16 liralara gelirse bunun altın fiyatına da yansıyacağını aktardı.

Yaz sonunda gram altın beklentisi 1.500 lira

Yatırımcılara ve vatandaşlara özel olarak altının gramının 900 liralar seviyesine indiğinde alınması ve 1.000 lira seviyesinde ise satılmasını tavsiye eden Yıldırımtürk, altının gramının yaz sonunda 1.500 liralara gelmesini beklediklerini belirtti.