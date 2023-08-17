Altının seyri tersine döndü! 17 Ağustos'ta altın fiyatları İstanbul Kapalıçarşı, serbest piyasada altın fiyatları ibresini aşağıya doğru indirmeye devam ediyor.

AA

Yatırımcının iki güvenli liman seçeneğinden biri altın diğeri ise dolar.

Dolar, ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarının ardından değerlendi ve ons altın geriledi. İç piyasada da hem doların değerlenmesi hem de ons altının kaybı nedeni ile altın fiyatları düşmeye devam ediyor.

Altının gram fiyatı 1.652 lira seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 2 bin 731 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 127 liradan satılıyor.

Tam altın 10 bin 924, yarım altın ise 5 bin 462 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,22 artışla 1.897 dolarda.

ABD'de enflasyon hala yüksek bulunuyor

Dün açıklanan Fed Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 25-26 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklarda, enflasyonun hala Banka'nın uzun vadeli hedefinin oldukça üzerinde olduğuna işaret edilmesi dikkati çekti.

Analistler, tutanaklardaki sinyaller dikkate alındığında Fed'in henüz enflasyonla mücadelesinde sona gelinmediğinin hissedildiğini aktardı.

Altının ons fiyatı 15 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini test etti

Analistler, tutanakların ardından doların küresel piyasalarda değer kazandığını belirterek, altının ons fiyatının da 15 Mart'tan bu yana en düşük seviyesi olan 1.885 doları test ettiğini söyledi.

Ons altının destek ve direnç konumu

Analistlere göre, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 dolar direnç, 1.885 dolar destek konumunda.