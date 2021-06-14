Altının yeni haftaya değer kaybı ile başladı

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından küresel ivmenin ve Çin ile yapılan swap anlaşmasının etkisiyle 498 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,5 altında 506,9 liradan tamamladı.

ALTININ GRAM FİYATI 498,2 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Yeni haftaya da değer kaybıyla başlayarak düşüşünü üst üste altıncı işlem gününe taşıyan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,7 altında 498,2 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN 823 LİRA

Aynı dakikalarda çeyrek altın 823 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI 3 BİN 355 LİRA

Kapalıçarşı’da serbest piyasada, Cumhuriyet altını da 3 bin 355 liradan işlem görüyor.

DİĞER ALTIN FİYATLARI

22 ayar blezik (gr): 456,500 lira

Tam altın: 3 bin 294,067 lira

Yarım altın: 1.647,106 lira

Reşat altın: 3 bin 286,920 lira

ALTININ ONS FİYATI, 1.859 DOLAR

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 1.859 dolardan alıcı buluyor.

ÇİN İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN SWAP ANLAŞMASININ ALTIN FİYATINA ETKİSİ OLDU

Yurt içinde bugün gözlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşme başta olmak üzere gerçekleştireceği ikili temaslara çevrildiğini aktaran analistler, hafta sonu Erdoğan'ın açıkladığı, Çin'le gerçekleştirilen swap anlaşmasının da piyasaları desteklediğini belirtti.

Analistler, söz konusu swap anlaşmasının Türk lirasını dolar kuru karşısında destekleyerek altının gram fiyatındaki gerilemede etkili olduğunu bildirdi.

KÜRESEL ANLAMDA ALTIN DÜŞÜŞTE

Küresel anlamda sancılı ir dönemden geçen altın ile ilgili analistler, ultra gevşek para politikasının bir süre daha devam edeceğine ilişkin beklentilerle azalan risk algısının altının ons fiyatını baskıladığını kaydetti.