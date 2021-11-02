Karadeniz’de Amasra açıklarında avlanan balıkçılar teknelerini tonlarca hamsiyle doldurdu.

Karadeniz'de eylül ayından bu yana balıkçılar kesintisiz avlanabiliyor. Dün akşam ise bugüne kadar yaşanmamış hamsi bereketi telaşı vardı.

Amasra Tarlaağzı Balıkçı Barınağı'na yanaşan teknelerdeki tonlarca hamsi, saatler süren çalışmalar sonucu önce kasalara sonra buzlanarak kamyonlara yüklendi.

Ağlarına dolan hamsileri ambarlarına çeken balıkçı tekneleri, gecenin geç saatlerinde Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Tarlaağzı Balıkçı Barınağı'na yanaştı.

Karadeniz'den kasa kasa hamsi çıktı

TONLARCA HAMSİYİ TAŞIMAK İÇİN MESAİ SABAH SAATLERİNE KADAR UZADI

Tonlarca hamsi yüklü onlarca teknenin yanaştığı barınakta, balıkçı teknelerinde görevli tayfaların mesaisi sabahın ilk saatlerine kadar sürdü.

"BİR AĞ ATTIK 200 KASA BALIK ÇIKTI"

Amasra açıklarında avladıkları tonlarca hamsi ile balıkçı barınağına yanaşan balıkçılardan Metin Bakır, “Amasra açıklarında bir ağ attık. Elhamdülillah şükür rabbimize binin üzerinde balık var. Şu an Tarlaağzı’nda balık sarıyoruz. Bin, bin 200 kasa balık çıktı.” dedi.

Amasra’da hamsi bereketi yaşanıyor VİDEO



"MARMARA'DA SIKINTI VAR"

Marmara Denizi’nde hamsi olmadığını, bu nedenle kendilerinin de şansını Karadeniz’de denediğini ifade eden Bakır, “Karadeniz iyi ama Marmara kötü. Marmara’da sıkıntı var. Sıkıntı olduğu için biz de buraya kadar geldik. Burada mecbur tayfaların geçimini sağlamamız, aylıklarını-maaşlarını ödeyebilmek için buraya kadar geldik. Aslında biz bu tarafa gelmiyorduk ama mecbur kaldığımız için geldik. Marmara sıkıntılı.” diye konuştu.

"KARADENİZ'DE EYLÜLDEN BU YANA BALIKÇILIK SÜRÜYOR"

Karadeniz’de avlanan tüm balıkçı teknelerinin balıkla dolduğunu ve Karadeniz’de hamsinin bereketli olduğunu sözlerine ekleyen Bakır, "Tüm teknelerde elhamdülillah var yani bu akşam. Karadeniz’de bol olacak şu an öyle gözüyor. Tarih daha hiç yazmadı. Karadeniz’de eylülden bu yana balıkçılık süre geliyor yani. Hiç kesmedi. Durum şartlar onu gösteriyor." şeklinde konuştu.

GECE GELEN MÜŞTERİYE BEDAVA HAMSİ

Gecenin geç saatlerinde barınağa gelen vatandaşlara ise teknelerden ücretsiz hamsi dağıtıldı.