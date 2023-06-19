Amasya kiraz üretiminde Türkiye'de üçüncü Elması ile ünlü Amasya'da kiraz üretimi nerede ise kalitesi ve verimi ile elmayı geçti.

İHA

Anadolu’nun elmasıyla ünlü şehri Amasya’da bu yıl kiraz da elmanın yanında yer aldı.

Bu yıl 52 bin tona yakın kiraz rekoltesi beklenen meyve diyarı Amasya üretimde Türkiye genelinde 3. sıraya yükseldi.

Geçen yıl kiraz rekolte 38 bin ton olan kentti şu an rekolte 52 bin tona çıktı. Amasya, üretimde 7. sıradan 3. sıraya yükselmiş oldu.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kirazda coğrafi işaret aldıklarını belirterek üretimleri hakkında bilgi paylaştı.

“Son iki yıl içinde 62 bin kiraz fidanı dağıttık”

Şehrin verimli topraklarının ve havasının kiraz üretimi açısından çok uygun olduğunu hatırlatırken "0900" olarak bilinen kiraz türüne coğrafi işaret alıp "Amasya kirazı" adıyla tanıtmaya başladıklarını belirten Vali Masatlı, yapılan çalışmalarla ilgili olarak şöyle konuştu:

Rekabetçi gücümüzü artırmak için son birkaç yıldır çaba sarf ettik. Son iki yıl içinde 62 bin kiraz fidanı dağıttık. Şu an uluslararası gıda firmalarının kiraz alım noktalarından birisiyiz.

Üretilen kirazların yüzde 60’ı yurt dışına

Amasya’da kirazın markalaştığına değinen Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci de verimli geçen hasadın bir ay daha süreceğini söyledi. Üretilen kirazların yüzde 60’ının yurt dışına gönderildiğine işaret eden Cebeci, “Irak, Suriye, Rusya ve Avrupa ülkelerine ihracat yapılıyor.” şeklinde konuştu.

“Kirazın kilosu 10-60 lira arasında”

Kirazın kilosunun kalitesine göre 10 lira ile 60 lira arasındaki fiyatlarda alıcı bulduğunu anlatan Ziyaret beldesinden Bekir Damatoğlu ise “İşi bilen kaliteli meyve yetiştirip güzel para kazanıyor.” ifadelerini kullandı.