Yöreler, ünlü ürünlerine coğrafi işaret alarak o ürünü daha ön plana çıkartıyor. Şimdi de adı Amasya ile özdeşleşen semaver coğrafi işarete kavuştu.

Artık "Amasya semaveri"ni daha çok kişi tanıyacak, üreten ustalar daha çok kazanacak ve bu semaverin Amasya'ya ait olduğundan kimse şüphe duymayacak.

1.800’lü yıllardan geliyor



Amasya’da 1.800’lü yıllardan bu yana neredeyse her evde bulunup çay denildiğinde akla gelen şey olan "Amasya semaveri" coğrafi işaretle tescillendi.

Odun ateşi ve buharla pişiyor

Haznesindeki suyun odun ateşinde kaynayıp çayın buharla demlendiği Amasya semaveri, şehzadeler şehrinin 16. coğrafi işaretli markası oldu. Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Amasya’ya baktığımızda çay denilince akla semaver gelmektedir. Özellikle bakır semaverde demlenen çayın tadına doyum olmaz.” dedi.

Çay, günün her saatinde tüketiliyor

Vali Masatlı, sabah kahvaltısından başlayarak yatana kadar günün her saatinde tüketilen çayın Amasya’da ve Anadolu’da sadece bir içecek değil aynı zamanda temel bir sosyalleşme aracı olduğunu belirtiyor.

Amasya semaveri coğrafi işaret aldı VİDEO



Teneke, bakır ve çelik seçenekleri var

El sanatlarının yaşatılmasına destek olan Vali Masatlı’ya üzerinde özel işleme olan el yapımı semaverden hediye eden semaver ustası Mustafa Sofu ise teneke, bakır ve çelikten yapılan çeşitlerinin bulunduğunu söyledi.

İçi kalay kaplı

İHA'nın haberine göre, günümüzde işlemeli bakır semaver üretimine ağırlık veren Sofu, kendine özgü şekli olan bu özel eşyanın içini de kalay işlemine tabi tuttuğuna değindi.