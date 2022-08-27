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    Amasya'da karada karavan, suda yat olabilen araç tasarlandı

    Hem karada hem denizde giden araç hayali, Amasya'da ocak işletmeciliği yapan iki kardeş tarafından gerçekleştirdi. Araç suda yat olarak giderken karada da çekici aracılığı ile yol alıyor.
    • 27.08.2022 - 13:17
    • Güncelleme : 27.08.2022 - 13:20
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    Amasya'da karada karavan, suda yat olabilen araç tasarlandı

    Macera filmlerinde casusların kötü adamlardan kaçarken kullandığı sahnelerde hayranlıkla izlediğimiz karada ve suda giden araçlar gerçek oldu.

    Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan ve asında kömür madeni ocağı işleten İlhan ve İsmail Yaylacı kardeşler, karada karavan, suda ise yat olarak kullanılabilen bir araç geliştirdi.

    Çalışmalar 3 yıl önce başladıYaylacı kardeşler, hem karada hem de suda kullanabilecekleri bir araç geliştirmek amacıyla 3 yıl önce çalışma başlattı.

    Araç karada çekici ile yol alıyor

    Uzun uğraşlar ve denemeler sonucu geliştirilen araç, arabayla karavan gibi çekilerek istenilen yere götürülürken deniz, göl veya baraj göletlerinde ise yat olarak kullanılabiliyor.

    karavan

    İsmi: Yat Car

    "Yat Car" ismini verdikleri araçlarını Karadeniz'de denemek için Samsun'a gelen ve Yelken Kulübü önünden araçlarını suya indiren Yaylacı kardeşler, motorunu çalıştırarak denize açıldıkları araçlarını bir süre kullandıktan sonra tekrar kıyıya çıkardı.

    "Üç model geliştirdik"

    Yaylacı, "İnsanların ilgisini çekerek denize aşkı canlandırırız diye böyle bir projeye girdik. 3 yıllık AR-GE çalışması sonucu üç model geliştirdik." dedi.

    karavan

    Konfor ön planda

    Geliştirdikleri aracın tabanını tekne tabanı olarak tasarladıklarını anlatan Yaylacı, sudan fazla etkilenmemesi ve sallanmaması için konforu ön plana alan taban yapısı oluşturduklarını dile getirdi.

    "Almanya, İsrail ve ABD'den arayan var"

    AA'nın haberine göre araçlarının henüz sadece prototipini yaptıklarını, AR-GE aşamasında olduğu için maliyetin net olarak ortaya çıkmadığını belirten Yaylacı, şöyle devam etti:

    "Prototip olarak çalıştığımız için ilk maliyetler yüksek oluyor fakat seri üretime geçildiğinde uygun fiyatla vatandaşlarımıza sunmayı düşünüyoruz. İnsanlarımıza bu tekne ve karavan kültürünü aşılamak, birinci önceliğimiz. Şu anda sadece sosyal medyadan paylaştığımız görüntüden dolayı Almanya, İsrail ve Amerika gibi ülkelerden arayanlar oldu. Kaliteden ödün vermeden elimizden geldiğince ülkemizin ihracatına ve ekonomisine destek olmak için uğraşıyoruz."

    karavan

    "Komple yerli"

    Yaylacı, Yat Car'ın yüzde 50 karavan, yüzde 50 yat olduğunu vurgulayarak, "AR-GE'sinden mühendisliğine, el işçiliğine komple yerli." diye konuştu.

    "Patent başvurusu yapıldı"

    İlhan Yaylacı ise geliştirdikleri araç için patent başvurularını yaptıklarını söyledi. Yaylacı, patent başvurularının onaylanmasının ardından seri üretime geçmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

    karavan


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