Amasya’daki soğan yetiştiricileri, tarladan kilosunu 60-65 kuruşa sattıkları soğanın pazar ve marketlerde yüzde 150 kârla satılmasının kendilerine yapılan bir haksızlık olduğunu ileri sürüyor.

Türkiye’nin önemli soğan üretim merkezlerinden Amasya’da 20 gün önce hasadına başlanan erkenci soğanın kilosu 60 ile 65 kuruşa satılıyor. Soğan üreticisi fiyatlardan yana dertli.

Yaklaşık 30 yıldır soğan üretimi ve yurt geneline satışını yapan Celalettin Çelik, bu yıl veriminin yüksek olduğunu belirttiği soğanın rağbet olmayınca maliyetinin altında satıldığını belirtti.

“YARIM LİTRE SUYUN FİYATI 1 LİRA, SOĞANIMIZ KİLOSU 60 İLE 65 KURUŞ”

Yurdun dört yanına ürün satışı yapıldığını anlatan Celalettin Çelik, “Soğanın fiyatı sudan çok ucuz. Yarım litre suyun fiyatı 1 lira. Bizim soğanımız kilosu 60 ile 65 kuruştan alıcı buluyor.” dedi.

Amasya’da tarlada soğanın fiyatı sudan ucuz VİDEO

“YÜZDE 150 KÂRLA SATIYORLAR”

Yurt çapında faaliyet gösteren marketlerin kendilerinden aldıkları soğanı en az iki kat fiyata satmalarına tepki gösteren Çelik, “Bizim zarar ettiğimiz ürünü yüzde 150 kârla satıyorlar. Buna isyan ediyorum. Yetkililer tarafından araştırılmasını istiyorum.” diye konuştu.

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ DE ETKİLENDİ

Şanlıurfa'dan ailesiyle birlikte Amasya'ya gelen mevsimlik tarım işçisi Hasan Elmasten soğan üreticisinin durumunun kendilerini de etkilediğini anlatarak, "Çiftçiler emeğinin karşılığını alamıyorlar. Soğanın fiyatı çok düştü. Çiftçi kazanacak ki biz de kazanalım.” şeklinde konuştu.

Sabahtan akşama kadar sıcakta çalışıp günde 90 lira para kazandıklarına değinen evli ve 6 çocuk babası Elmasten, “Avrupa'da insanlar günlük 8 saat çalışıyor. Bizim kazancımızın belki 10 katını kazanıyorlar.” ifadelerini kullandı.