Amatör denizci eğitimi başvuruları başladı

Amatör denizci eğitimi, sınavı ve yelkenli teknede uygulama eğitimleri için başvuruların başladığı bildirildi.

Denizcilik ciddi sorumlulukları olan ve bilgi ve beceriye dayalı bir alan. Bu konuda eğitimler almak, sektörü daha iyi noktalara taşımak için önem taşıyor.

Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında 1-3 Temmuz’da ücretsiz gerçekleştirilecek amatör denizci eğitimi, sınavı ve yelkenli teknede uygulama eğitimleri için başvurular başladı.

UYGULAMALI EĞİTİM 1-3 TEMMUZ’DA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında 1-3 Temmuz’da amatör denizci eğitimi, sınavı ve yelkenli teknede uygulama eğitimleri yapılacak.

AMATÖR DENİZCİ BELGESİ ALAN VATANDAŞLAR İÇİN YELKENLİ TEKNEDE UYGULAMA EĞİTİMLER YAPILACAK

Ayrıca daha önce Amatör Denizci Belgesi alan vatandaşlar için sadece yelkenli teknede uygulama eğitimleri düzenlenecek.

KAYIT İÇİN ADRES

Vatandaşlar, söz konusu eğitimlere katılmak için “https://turkiyedenizcilikzirvesi.com” adresi üzerinden kayıtlarını yaptırabilecek. Kontenjanla sınırlı eğitimlere katılım ücretsiz olacak.