Ambalaj sektörü 3 milyar dolarlık ihracat yaptı

Türkiye ambalaj sektörü, bu yılın ilk yarısında 3 milyar 44 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek 1 milyar 222 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verme başarısını gösterdi.

Ambalaj Sanayicileri Derneği'nden (ASD) yapılan açıklamaya göre, ambalaj sektörü, bu yılın ilk 6 ayında 3 milyar 44 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar olarak yüzde 6, değer olarak yüzde 26 artış kaydetti.

1.2 MİLYAR LİRALIK DIŞ TİCARET FAZLASI VERİLDİ

Türkiye ambalaj sektörü, 1 milyar 222 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verdi.

2020'nin ilk yarısında 1 milyon 390 bin ton olan toplam ambalaj ihracatı, 2021'in aynı döneminde yüzde 6'lık artışla 1 milyon 480 bin ton olarak gerçekleşti. Ambalaj sektörü ithalatı, geçen yılın ilk 6 ayında 898 ton olurken, 2021'in ilk 6 ayında 930 ton olarak hesaplandı. Değer bazında ise rakamlar sırasıyla 1 milyar 500 milyon dolar ve 1 milyar 800 milyon dolar olarak gerçekleşti.

"AMACIMIZ HER GEÇEN GÜN DAHA FAZLA İHRACAT YAPMAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, "Ülke ekonomimizin yüzde 21,7 olarak gerçekleşen ikinci çeyrek büyüme rakamına ambalaj sektörü olarak katkı sunuyor olmaktan ötürü büyük gurur ve mutluluk yaşıyoruz. Hedefimiz, her geçen gün daha çok ihracat yapmak ve Türkiye'de ürettiğimiz ambalajların en az yarısını ihraç edebilmek." ifadelerini kullandı.