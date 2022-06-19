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    Amerikalıların çoğu, ülke ekonomisinin çökmekte olduğuna inanıyor

    Amerikalıların çoğu, ülke ekonomisinin çökmekte olduğuna inanıyor

    Ülkede yapılan ankette, halkın yarısından fazlası, ABD ekonomisinin durgunluk dönemine girdiğini düşünüyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2022 - 17:04
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 17:11
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    ABD'de enflasyon, koronavirüs salgınının bıraktığı etkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşının da yol açtığı olumsuzluklar nedeniyle tırmanışa geçti.

    Ülkede enflasyonun yıllık bazda yüzde 8,6'ya yükselmesiyle son 41 yılın zirvesi görüldü.

    Yüzde 53: ABD ekonomisi resesyonda

    Amerikalılar, ortaya çıkan tablo nedeniyle ülke ekonomisinin çökmekte olduğunu düşünüyor.

    Yapılan bir araştırmaya göre, ABD halkının yüzde 53'ü, ülkelerindeki ekonominin resesyona girdiğine inanıyor.

    Amerikalıların gündemi enflasyon

    Newsweek'in haberine göre, yüzde 25, emin olmadığını söylerken, sadece yüzde 20'lik kesim, ABD'nin resesyonda olmadığı görüşüne sahip.

    ABD Merkez Bankası (Fed), hayat pahalılığıyla mücadele kapsamında 75 baz puanlık faiz artırımına gitme kararı almıştı.

    Biden: Hiç bu kadar iyimser olmamıştım

    Fed'den, temmuz ayında da benzer trendin sürdürüleceğine dair işaretler gelmeye devam ediyor.

    Resesyon tehlikesine yönelik sinyallere değinen ABD Başkanı Joe Biden, buna rağmen olumlu düşündüğünü, "Amerika için bugün olduğumdan daha iyimser hiç olmamıştım." ifadesiyle dile getirmişti.

    Amerikalıların çoğu, ülke ekonomisinin çökmekte olduğuna inanıyor #1

    Resesyon endişesi

    Enflasyonun geçen hafta son yılların en yüksek seviyesine ulaşması ve Dow Jones'un bir buçuk yılda ilk kez 30 binin altına düşmesiyle resesyon endişeleri artmış durumda.

    Söz konusu anket ayrıca, çoğu Amerikalı'nın ekonominin yakın zamanda iyileşeceğini düşünmediğini gösteriyor.

    10 Amerikalıdan sadece ikisi işlerin yolunda olduğunu düşünüyor.

    Amerikalıların çoğu, ülke ekonomisinin çökmekte olduğuna inanıyor #2
    Amerikalıların çoğu, ülke ekonomisinin çökmekte olduğuna inanıyor #3


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