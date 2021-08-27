Amerikalıların kişisel gelirleri temmuzda artış gösterdi

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Koronavirüs salgını sonrasında olumsuz günler yaşanan ülkede kişisel gelirler artışa geçti.

ABD'de kişisel gelirler temmuzda aylık yüzde 1,1 artarak beklentileri geride bırakırken, kişisel tüketim harcamaları beklentiler dahilinde yüzde 0,3'lük artış kaydetti. Piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösteren kişisel gelirlerin, bu dönemde haziranda olduğu gibi yüzde 0,2 artması öngörülüyordu.

HARCAMALARDAKİ ARTIŞ SINIRLI DA OLSA DEVAM ETTİ

Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları ise temmuzda aylık yüzde 0,3 arttı. Bu dönemde sınırlı da olsa artışını sürdüren kişisel tüketim harcamaları verisi, beklentilerle paralel bir seyir izledi. Kişisel tüketim harcamaları haziranda yüzde 1,1 artmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise geçen ay aylık bazda yüzde 0,4 artarken, yıllık yüzde 4,2 yükseldi.

"HARCAMA ARTIŞI TOPARLANMANIN İVMESİNİ DÜŞÜRÜYOR"

Analistler, kişisel tüketim harcamalarındaki sınırlı artışın, koronavirüs salgınında Delta varyantının belirsizliğe neden olduğunu ve toparlanmaya ivme kaybettirdiğini gösterdiğine işaret etti.