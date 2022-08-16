ABD sokaklarında, ülkede yaşanan enflasyon konusunda röportaj yapıldı. Kendilerine mikrofon uzatılanlar, "Fiyatlar rezalet, her şey yukarı çıkıyor" dedi.

ABD'de enflasyon, ülkedeki her bir vatandaşa ayda ortalama 717 dolara mal oluyor.

Son açıklanan verilere göre, Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği enflasyon, ABD'de yüzde 8,5 düzeyinde bulunuyor.

ABD'de gündem mali sıkışıklık

Fox Business'ın haberine göre, ülkedeki mali sıkışıklık; arabalar, kiralar, gıda ve sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere bazı kalemlerdeki artan maliyetten kaynaklanıyor.

Kendilerine mikrofon uzatılan Amerikalı vatandaşlar, karşı karşıya kaldıkları durumu anlattı.

"Fiyatları kasadayken fark ettim, rezalet"

Demeç verenlerden biri, "200 dolarlık faturaları biriktiriyorum." derken, diğerleri de "Fiyatları kasadayken fark ettim, rezalet. Marketler, benzin, su, elektrik, her şey yukarı çıkıyor." şeklinde ifadeler kullandı.

"Amerikalılar, her gün hissediyor"

Haberi sunan spiker,"Amerikalılar, her gün enflasyonun sıcaklığını hissediyor. Enflasyon, ayda ortalama 717 dolara mal oluyor." dedi.

Amerikan halkının enflasyon yorumu ViDEO

"Ciddi baskılara neden oluyor"

Haberde ayrıca, "Kavurucu yüksek enflasyon, yiyecek ve kira gibi günlük ihtiyaçlarını daha fazla ödemek zorunda kalan çoğu ABD hanesi için ciddi mali baskılara neden oluyor.

"Enflasyon, ücret artışlarını eritti"

Bu yük, orantısız bir şekilde, zaten fiyat dalgalanmalarından büyük ölçüde etkilenen düşük gelirli Amerikalılar tarafından üstleniliyor. Amerikalı işçiler, son aylarda güçlü ücret artışları görmüş olsalar da, enflasyon bunları tamamen eritti." ifadelerine yer verildi.

Biden: İşimiz daha bitmedi

ABD Başkanı Joe Biden, enflasyonun yatışmasına dair işaretler gördüklerini söylemiş, "Önümüzdeki aylarda biraz daha ters rüzgarlarla karşı karşıya kalabiliriz. İşimiz daha bitmedi." şeklinde konuşmuştu.

Ülkede enflasyon, geçtiğimiz haziran ayında yüzde 9,1 ile son 41 yılın zirvesini görmüştü.