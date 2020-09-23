Amik Ovası’nda 'beyaz altın' hasadı başladı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, mayıs ayında ekilen ve “beyaz altın” tabir edilen pamuğun, 4 aylık bir yetiştirme süresinin ardından hasat edilmeye başlanması hareketliliği yaşanıyor.

Bölgede sosyoekonomik değeri çok yüksek olan pamuk üretimi devam ediyor. Bölge yetkilileri Türkiye’nin pamuk üretiminde 8’inci sırada olduğunu ancak daha fazla üretilmesi için daha çok destek beklediklerini dile getiriyor.

REKOLTE BEKLENENİN ÜZERİNDE OLUNCA ÇIRÇIR FABRİKALARI HAREKETLENDİ

Pamuk hasadı Kırıkhan ilçesinde başlarken, çırçır fabrikalarında da hareketlilik yaşanıyor.

Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer yaptığı açıklamada, bu yıl rekoltenin beklenenin üzerinden gerçekleşeceğini belirterek, "Verim yüksek ve kaliteli. Birliklerin alımıyla bir hareket bekliyoruz. Dolar kurunun yükselmesinden dolayı pamuk fiyatlarının da yükseleceğini öngörüyoruz." dedi.

“PAMUK ÜLKEMİZİN EN STRATEJİK ÜRÜNLERİNDEN BİRİSİ”

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu da pamuğun ülkemizin en stratejik ürünlerinden birisi olduğunu belirterek, "İlimizde pamuk üretimi fazla olmasına rağmen bu yıl uygulanan sistem sebebiyle 3 yıl aynı ürünü ekmemek üzere bu yıl pamuk üretiminin bir kısmı mısıra kaydı. 190 bin dekar civarında mısır üretimimiz var. Bu yıl o sebepten dolayı pamuk üretimimiz gecen yıla göre azaldı." diyerek üretimle ilgili bilgi verdi