Anadolu Grubu, Orta Asya'da otomotiv sektörüne yatırım yapıyor

Anadolu Isuzu’nun Özbekistan’daki Isuzu üreticisi SamAuto’yu satın almasıyla Anadolu Grubu, otomotiv alanındaki ilk yurt dışı üretim operasyonuna başlıyor.

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yazıcı, “Orta Asya’nın parlayan ekonomisi Özbekistan’da içecek sektöründen sonra otomotive de yatırım yapıyoruz. Bu yatırımla iki ülke de kazanacak.” dedi.

Anadolu Grubu, uzun vadeli yol haritası olan Vizyon 2035 kapsamında otomotiv alanındaki ilk yurt dışı üretim yatırımını hayata geçirdi.

Anadolu Isuzu, Özbekistan’da Japon Isuzu ve Itochu ortaklığıyla uzun yıllardır faaliyet gösteren SamAuto’nun yüzde 75,2’lik hissesini 80 milyon 606 bin 866 ABD doları karşılığında devraldı.

ÖZBEKİSTAN LİDERİNİ ZİYARET

Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, satın almanın ardından Anadolu Grubu üst yönetimini Taşkent’te kabul etti.

Ziyarete; Anadolu Grubu Onursal Başkanı Tuncay Özilhan, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yazıcı, Anadolu Grubu İcra Başkanı Burak Başarır, Anadolu Grubu Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak, Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan ve Anadolu Isuzu CFO’su Fatih Vural katıldı.

“ÜLKEMİZE VE ÖZBEKİSTAN EKONOMİSİNE DEĞER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yazıcı, Anadolu Grubu’nun Vizyon 2035 yol haritası kapsamında uluslararası alanda etki alanını genişletmeyi ve bölgesel üretim gücünü artırmayı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:

Anadolu Grubu olarak 20 ülkede, 100’e yakın üretim tesisimiz, 6 Ar-Ge merkezimiz ve 100 binden fazla çalışanımızla geniş bir ekosisteme sahibiz. Bugün rakamsal verilerimiz, üretim gücümüz ve sosyal-toplumsal alanda geliştirdiğimiz projelerle Türkiye ekonomisinin en büyük güçlerinden biriyiz. 2021’den bu yana Özbekistan’da içecek tarafında güçlü bir üretim ve dağıtım ağıyla faaliyet gösteriyoruz. Coca-Cola İçecek olarak ülkeye bugüne kadar 500 milyon doların üzerinde yatırım yaptık. Büyüme stratejimizde önemli bir dönüm noktası olarak gördüğümüz SamAuto yatırımıyla hem Anadolu Isuzu’nun hem de Grubumuzun Orta Asya’daki varlığını pekiştiriyoruz. Bu yatırımla hem ülkemize hem de Özbekistan ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz.

"BU YATIRIMLA İKİ ÜLKE DE KAZANACAK"

Kamil Yazıcı sözlerine şöyle devam etti: