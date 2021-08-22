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- AnadoluJet Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Antalya ve İzmir'e direkt uçuşlar başlıyor
AnadoluJet Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Antalya ve İzmir'e direkt uçuşlar başlıyor
AnadoluJet, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Akdeniz ve Ege bölgelerinin gözde turizm noktaları Antalya ve İzmir'e direkt uçuşlara başladığını belirtti.
- AA
- 22.08.2021 - 12:33
Türk Hava Yolları'nın (THY) markası AnadoluJet'in 23 Ağustos'ta başlayacak Antalya ve İzmir’e karşılıklı uçuşlar, haftanın 3 günü icra edilecek.
UÇUŞ GÜN VE SAATLERİ
Seferler, Antalya Havalimanı'ndan pazartesi, perşembe ve pazar saat 19.15’te Ordu-Giresun Havalimanı'ndan ise 21.25’te düzenlenecek.
İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 08.20’de, Ordu-Giresun Havalimanı’ndan ise saat 10.45’te yapılacak.
FINDIK DİYARINDAN TURİZM MERKEZLERİNE
Bayrak taşıyıcı marka, Türkiye’nin fındık üreticisi konumundaki kentleri Ordu ve Giresun’un ortak havalimanından eşsiz doğa güzelliğine sahip Antalya ve İzmir’e ayrıcalıklı hizmetlerle seyahat etme imkanı sunuyor.
CEZASIZ DEĞİŞİKLİK HAKKI
Yolcular, 31 Mart 2022'e kadar satın alacakları biletlerde cezasız değişiklik hakkına sahip olacak.