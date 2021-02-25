Analistle borsa yatırımcılarını fiyat oynaklıklarına karşı uyardı

Emtia fiyatlarındaki yükseliş küresel piyasalarda enflasyon endişesini ortaya çıkarırken, artan risk algısı birçok varlık fiyatında oynaklığa sebep oluyor.

Küresel pay piyasalarında artan enflasyonist endişeler, satın alınacak yeni bir hikayenin bulunmaması ve ABD tahvil faizlerindeki yukarı yönlü harekete paralel sert dalgalanmalar dikkati çekiyor.

"YATIRIMCILAR TEMKİNLİ OLMALI"

Analistler, yurt içi piyasalarda da dünyaya benzer bir yönelimin olduğunu, yatırımcıların temkinli olması gerektiğini ifade ediyor. Analistler, söz konusu durumun özellikle ABD tahvil faizlerinde yükselişe ve tarihi yüksek seviyelerde bulunan pay piyasalarında dönem dönem kâr realizasyonlarına sebep olduğunu belirtiyor.

“ARTAN RİSK ORTAMINA UYGUN POZİSYON ALINMALI”

Son bir haftada artan küresel dolar talebinin özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesine neden olduğunu dile getiren analistler, yatırımcıların artan risk ortamına uygun pozisyon almalarının önemine dikkati çekiyor.

“DÜNYADA BORSALAR DAHA YUKARI GİDECEK BİR HİKAYE BULMAKTA ZORLANIYOR”

İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, "Dünyada borsalar daha yukarı gidecek bir hikaye bulmakta zorlanıyorlar. Bir patinaj çekme hali yavaş yavaş kendini gösterirken, primli hisse senetleri başta olmak üzere düzeltmelerin yaşanması beklenen bir gelişme." ifadelerini kullandı.

"PİYASALARDA DÜZELTME BEKLENTİSİ BİR SÜREDİR VARDI"

Dünyada koronavirüs vaka artış hızındaki yavaşlama ve aşının olumlu sonuç verdiği yönündeki istatistiklerin kar satışlarının derinleşmesinin önündeki engel olarak görüldüğünü kaydeden Yılmaz, "Ne zaman ki ABD'de yüksek sesle tartışılmaya başlanan enflasyon kaygısı ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş ciddi manada bir tedirginliği, tüm borsalarda ve özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerinde dönem dönem etkili olan satış baskılarının da daha güçlü olmasını beraberinde getirdi. Bizim açımızdan bakıldığında ise 1.550-1.560 bölgesinde zorlanan BIST 100 endeksi, yavaş yavaş düşmeye başladı. Son iki günde ise gün sonuna doğru ciddi bir satış baskısı oldu."

“BIST 100 ENDEKSİNİN 1.475 DESTEĞİNE DOĞRU KISA VADELİ BİR GERİ ÇEKİLMESİ ÇOK SÜRPRİZ OLMAYACAK”

Yılmaz, BIST 100 endeksinin 50 günlük ortalamasının geçtiği 1.510 seviyelerinin yakından izlenmesi gerektiğini, endeksin bu seviyenin altında kaldığı sürece 1.475 desteğine doğru kısa vadeli bir geri çekilmenin çok sürpriz olmayacağını söyledi.

“YENİ GELEN YATIRIMCILAR PANİĞE KAPILMASIN”

Özellikle yeni gelen yatırımcılar açısından zorlu bir sürecin başladığını söyleyen Yılmaz, "Yeni gelen yatırımcıların önemli bir kısmı düşen piyasa görmediler, böyle bir tecrübeleri yok. Panikleme ihtimalleri çok yüksek. Onun için paniğe kapılmadan, özellikle kredili pozisyonlarını gözden geçirmelerinde fayda olduğunu düşünüyorum." dedi.

Yılmaz, yukarı yönlü hareketlerin hala kar realizasyonu için bir fırsat olduğunu düşündüğünü, hisse senetlerinde gün içinde yüzde 3'lere varan bir marj görüldüğünü, herkesin pozisyonunu gözden geçirmesi ve bir miktar kar realizasyonu için fırsat kollanabileceğini ifade etti.

“DOLAR/TL'NİN 7,30'LARA ÇIKMASI MÜMKÜN”

Dolar/TL'de 6,90 seviyesinin şimdilik dip olarak teyit edilmiş göründüğünü kaydeden Yılmaz, "Dolar/TL'deki son birkaç günde görülen yükselişte özellikle ABD tahvil faizlerindeki yükselişin etkili olduğu görünüyor. Şimdilik 6,96-6,97 seviyesinin altına inmediği sürece 7,30'lara doğru bir hareketin olması mümkün." değerlendirmesine bulundu.

“ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZLERİNDEKİ DEĞİŞİM PİYASALARDAKİ GİDİŞATTA ETKİLİ OLDU”

AA Finans Analisti Cüneyt Paksoy da küresel piyasalarda son günlerde teşvik paketi beklentileri ve salgın sürecine dair pozitif haber akışı özellikle ABD borsaları önderliğinde küresel borsaları ılımlı tonda tutar gibi görünse de ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareketin, arka planda piyasaları rahatsız etmeye başladığını belirtti.

KÜRESEL PİYASALARA PARALEL YURT İÇİNDE DE DÜZELTME YAŞANIYOR

Yukarı yönlü hareketin devamı için 1.530-1.550 seviyelerinin üzerinde kalıcı kapanışlarla güç kazanılması gerektiğini vurgulayan Paksoy, küresel piyasalara paralel yurt içinde de düzeltme yaşanmasına vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Son rekor tepe olan 1.580-1600 bandının kalıcı geçilme gücüne konsantre olacağız. Burası kalıcı geçildiği ve destek olmaya başladığı andan itibaren düzeltme süreci bitecek ve yukarda 1.650-1.750 bandı yeni rekorlar görebilme adına hedef potansiyel bölge haline gelebilecektir. Bunlar olmadıkça temkinli olunması gerektiğini düşünüyorum."