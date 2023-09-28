Anayasa Mahkemesi'nin kararı belli oldu! AYM ek MTV başvurusunu reddetti AYM, ek MTV alınmasını öngören düzenlemenin iptali istemiyle yapılan başvuruyu bugün esastan görüşerek karara bağladı. Ek MTV alınmasını öngören düzenlemenin iptaline ilişkin yapılan başvurunun reddine karar verildi.

AA

Kahramanmaraş depreminin getirdiği mali yükü desteklemek için 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere araç sahiplerinden ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınması kararlaştırılmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından ek MTV'nin iptali istemi, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) götürüldü.

AYM, düzenlemenin iptali istemiyle yapılan başvuruyu bugün esastan karara bağladı.

Yüksek Mahkeme, ek MTV alınmasını öngören düzenlemenin iptaline ilişkin yapılan başvurunun reddine karar verdi.

Buna göre araç sahipleri, ek MTV'yi ödemeye devam edecek.

Ödemeyene ceza

MTV iptal edilmediği için ödemesini yapmayanlar için faiz ve çeşitli yaptırımlar uygulanacak.

MTV ödemelerinde gecikme yaşandığında araç sahipleri yüzde 1,4 oranında gecikme faizi ile karşılaşılıyor.

MTV ödenmediğinde bir uyarı mektubu gönderilir. Bu uyarı neticesinde herhangi bir ödeme yapılmazsa, vergi mükellefinin banka hesaplarına el konulabilir.

Ödeminin gecikmesi halinde aracın bağlanması ve haciz işlemleri uygulanabilir.

Ek MTV'nin şartları

Düzenlemenin yayınlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm araçlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında oldu.

Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar uygulandı.

Ek MTV'de birinci taksitin son günü 6 Eylül'dü

MTV, normal şartlarda her yıl ocak ve temmuz ayında olmak üzere 2 kez alınıyor. Ek MTV'nin ise ağustos ve kasım ayında iki eşit taksit halinde ödenmesi kararlaştırıldı. Ek MTV'de 2023 yılı birinci taksitinin ödemesinin son günü 6 Eylül oldu.

Araç sahiplerinin yüzde 87'si, ilk taksiti ödedi

Ek MTV ile birlikte 32,6 milyar TL’lik ek tahsilat beklentisi oluştu. İlk taksit için 16,3 milyar liranın tahsil edilmesi bekleniyordu. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre ek MTV'nin birinci taksiti için 22 Eylül itibarıyla, 9 milyon 919 bin 966 taşıt için toplamda 13 milyar 157 milyon 597 bin 71 lira ödendi. Bu tutar da ek MTV'nin birinci taksitinin yüzde 87'sine denk geldi.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)