Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas hızlı tren hattında sona gelindiğini, hattın haziranda hizmete gireceğini açıkladı.

Türkiye'nin ulaşım ağına sınıf atlatan projelerin başında yüksek hızlı tren hatları bulunuyor.

Bunlardan biri olan Ankara-Yozgat-Sivas illerini birbirine bağlayan Ankara-Sivas hattında ise son aşamaya gelindi.

PERFORMANS TESTLERİ YAPILIYOR

Şu sıralar performans tesleri yapılan hatta, iki şehir arasında test sürüşleri devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakan Adil Karaismailoğlu, proje çalışmalarını yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu.

Ankara-Sivas hızlı tren hattı, haziranda hizmete girecek VİDEO

HAZİRANDA HİZMETE BAŞLAYACAK

Projenin tamamlanma aşamasında olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, "Hızlı tren hattında Ankara-Sivas'ta sona geldik. Son ayarları yapıyoruz. Haziran ayı itibarıyla projemizi tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız." dedi.

Hizmete alınan ve alınacak projeler hakkında da bilgi veren Karaismailoğlu, 2021 yılına çok hızlı başladıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, "TÜRKSAT 5A uydumuzla, Kömürkah köprumüzle açılışlarımız temel atmalarımız bir bir devam ediyor. Ülkemiz 2009 yılında yüksek hızlı tren konforuyla tanıştı. Bu artarak devam ediyor. Ankara-İstanbul hatlarımız çalışıyor. Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir hatlarımız devam ediyor. Yine Konya ve Karaman arasında da önemli bir çalışmamız var. Haziran ayı itibarıyla Konya'yı da Karaman'a hızlı tren hattıyla buluşturmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

KARAMOLLAOĞLU'NUN "BU HİZMET DEĞİL" AÇIKLAMASI

Bakan Karaismailoğlu'nun bu müjdeli haberi ise proje hakkında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun açıklamalarını akıllara getirdi.

Karamollaoğlu bu proje ile ilgili, "Biz Sivas’a o kadar sahip çıktık ki şimdi hızlı treni getiriyoruz diyorlar. Ya mübarek hızlı trenin Sivas’a getireceği bir fayda demeyelim de kolaylık diyelim. Nedir o? Göçü hızlandıracak. Adam otobüsle gidip sıkıntı çekeceğine trene binip İstanbul’a biraz daha hızlı gidecek. Bu hizmet değil. Biz hızlı tren yapılsın demiyoruz. Ben bunu dedim ya yarın bazı malum televizyon kanalları ’Şuna bak hızlı treni bile Sivas’a çok gördü derler. Rabbim size akıl fikir versin." demişti