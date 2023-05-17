Ankara-Sivas Hızlı Treni, 20 günde 70 bin yolcu taşıdı

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi ve 20 günde gerçekleştirilen 120 seferde 70 bin yolcu seyahat etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 26 Nisan'da hizmete aldıkları ve 27 Nisan-31 Mayıs döneminde ücretsiz kullanılan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı seferlerine ilişkin bilgi verdi.
Bu güzergahın açılmasıyla hızlı tren hattı uzunluğu 2 bin 228 kilometreye ulaştı.
Karaismailoğlu, "27 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasında da 120 bine yakın yolcunun seyahat etmesini öngörüyoruz." diye konuştu.
Ankara-Sivas hattında 8 istasyon var
Projeyle yaklaşık 1 milyon 400 bin vatandaşı hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuşturdu. Hatta Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunuyor.
Ankara-Sivas yolculuğu 2 saatte yapılıyor
Bakan Karaismailoğlu, hatla ilgili yapılan çalışmalara dair şu bilgileri kaydetti:
Hattımızla Ankara-Sivas mesafesini 603 kilometreden 405 kilometreye düşürdük. 12 saat olan demir yolu seyahat süresini 2 saate, Ankara ile Yozgat arasını 1 saate indirdik. Hatta, 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 27 kilometre uzunluğunda 49 viyadük inşa ettik. Projenin en uzun tünelini 5 bin 125 metreyle Akdağmadeni bölgesinde, en uzun demir yolu viyadüğünü de 2 bin 220 metreyle Çerikli-Kırıkkale'de yaptık. Türkiye'nin en yüksek ayağa sahip demir yolu viyadüğünü 89 metre yükseklikle Elmadağ'da inşa ettik. Hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullanarak toplam 1.676 kilometre ray serimi yaptık. 138 kilometre beton yolla tünellerde ilk balastsız yol, yani beton yol uygulaması gerçekleştirdik. Proje kapsamında Sivas'ta yerli ve milli buz önleme ve buz çözme tesisi yaptık.