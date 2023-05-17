Ankara-Sivas Hızlı Treni, 20 günde 70 bin yolcu taşıdı Türkiye demir yolu ağına ulaşımı önceleyen projelere hız verdi. Bunlardan en sonuncusu da 26 Nisan'da Ankara-Sivas arasında devreye alındı.

AA

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi ve 20 günde gerçekleştirilen 120 seferde 70 bin yolcu seyahat etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 26 Nisan'da hizmete aldıkları ve 27 Nisan-31 Mayıs döneminde ücretsiz kullanılan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı seferlerine ilişkin bilgi verdi.

Bu güzergahın açılmasıyla hızlı tren hattı uzunluğu 2 bin 228 kilometreye ulaştı.

Karaismailoğlu, "27 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasında da 120 bine yakın yolcunun seyahat etmesini öngörüyoruz." diye konuştu.

Ankara-Sivas hattında 8 istasyon var

Projeyle yaklaşık 1 milyon 400 bin vatandaşı hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuşturdu. Hatta Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunuyor.

Ankara-Sivas yolculuğu 2 saatte yapılıyor

Bakan Karaismailoğlu, hatla ilgili yapılan çalışmalara dair şu bilgileri kaydetti: