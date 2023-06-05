Ankara'da Merkez Bankası temasları: Mehmet Şimşek ile Hafize Gaye Erkan görüştü 'Müthiş Türk kızı' olarak bilinen Erkan, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile bir araya geldi. Merkez Bankası Başkanlığı rolü için düşünülen isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşecek.

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Türkiye'de yeni dönemde ekonominin dümenine Mehmet Şimşek geçti.

Vakit kaybeden koltuğu devralan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kritik noktalardaki görevlendirmeler için kolları sıvadı.

'Müthiş Türk kızı' ile Ankara'da kritik görüşme

Şimşek, bu kapsamda adı son dönemde sıklıkla Merkez Bankası ile anılan Hafize Gaye Erkan ile Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD'de "müthiş Türk kızı" olarak anılan Erkan'ın, Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirileceği konuşuluyor.

Reuters'ın konuya ilişkin iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD'de üst düzey finans yöneticiliği yapan Erkan'ı söz konusu görev için düşündüğü belirtildi.

Erdoğan ile bir araya gelecek

Erkan'ın, Şimşek ile görüşmesinden sonra bu kez Erdoğan ile bir araya gelerek Merkez Bankası ile ilgili görevi ele alacağı kaydedildi.

Konuya ilişkin diğer kaynağa göre, Hafize Gaye Erkan'ın söz konusu kurumdaki koltuğa oturacak "birkaç adaydan biri" olduğu ifade edildi.

Erkan, First Republic Bank'ta Eş İcra Kurulu Başkanı ve Goldman Sachs'ta Genel Müdür pozisyonlarında görev almıştı.

Merkez Bankası için potansiyel aday

Bloomberg de Ankara'da gerçekleştirilen kritik Şimşek-Erkan zirvesini okurlarıyla paylaştı.

Haberde, "Yeni atanan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nı yönetme görevi için potansiyel bir aday olan Erkan ile bir araya geldi." diye yazıldı.

Şimşek'in ofisinin konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındığı bilgisine yer verildi.