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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda devir teslim töreni düzenlendi.

Nureddin Nebati, yaptığı konuşmanın ardından görevi Mehmet Şimşek'e devretti.

Bakanlık koltuğuna oturan Şimşek, yeni dönem için önemli mesajlar verdi:

Bayrak ve hizmet yarışında bu değerli emaneti şahsıma tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.



Küresel zorlukların devam ettiği ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen deprem felaketinin yaşandığı son 1,5 yıllık dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini büyük bir fedakarlık içinde ifa eden Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum.



Bu dönemde yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta önemli kazanımlar elde edilmiştir. Bu başarılarda emeği olan değerli Bakanımızı tebrik ediyorum. Hükümetimizin temel hedefi, toplumsal refahı artırmaktır. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır.



Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi, özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır.



Küresel zorlukların, jeopolitik gerginliklerin arttığı bir konjoktürde kurumsal kalite ve kapasitemizi güçlendirerek makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz. Vakit kaybetmeden orta vadeli program çalışmalarına başlayacağız.



Sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması, temel hedefimiz olacaktır. Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır.



Uygulanacak maliye politikası ve yapısal reformlarla Merkez Bankamıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır. Bu öncelikler çerçevesinde çalışmalarımızı eş güdüm içinde ilgili bakanlıklar ve kurumlarımıza güçlü bir koordinasyon sağlayarak yürüteceğiz.



Bu yoğun dönemde en büyük yardımcım, bakanlığımızın değerli kadroları olacaktır. Hem başbakan yardımcılığı hem de bakanlık yaptığım dönemden biliyorum ki Hazine ve Maliye Bakanlığı, güçlü insan kaynağı ve liyakatli kadrolarıyla her zaman ön planda olmuştur.



Attığımız her adımın, aldığımız her kararın ülkemize duyulan güveni ve istikrarı güçlendirmeye devam etmesi önem arz etmektedir. Bugün Sayın Bakanımızdan devraldığımız bu bayrağı inşallah daha da yukarılara çıkarmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geceli gündüzlü çalışacağız.



Pandemi, küresel finansal zorluklar ve depremle birlikte sadece ülkemiz değil, tüm dünya zorlu bir imtihandan geçiyor. Sayın Bakanımıza bu yoğun süreçteki çalışmaları ve gayretleri nedeniyle tekrar teşekkür ediyorum.



Şahsıma zorluklar ve yüksek beklentilerle dolu ağır bir görev verildiğini biliyorum. İnşallah hep birlikte bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağız.



Mayıs ayında yapılan seçimlerde yüksek katılım sağlayarak demokratik tercihini güçlü bir şekilde ifade eden ve Sayın Cumhurbaşkanımız ile Cumhur İttifakı'na güven tazeleyen aziz milletimize şükranlarımı arz ediyorum.