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    Ankara'da toplu taşıma ücretine zam

    Ankara'da toplu taşıma araçlarında biniş ücretinin 6,5 lira olmasını öngören teklif, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulunca oy çokluğuyla kabul edildi.
    • AA
    • 11.03.2022 - 19:49
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    Ankara'da toplu taşıma ücretine zam

    Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın dün özel halk otobüsleri (ÖHO) ve özel toplu taşıma araçları (ÖTA) ile ANKARAY, metro ve EGO otobüslerinde uygulanmak üzere gündeme getirdiği yüzde 44'lük zam teklifi, EGO Genel Müdürlüğünce hazırlanarak UKOME Genel Kuruluna sunuldu.

    TOPLU TAŞIMAYA 2 LİRA ZAM

    UKOME tarafından oy çokluğuyla kabul edilen yeni fiyat tarifesine göre, toplu taşımada tam bilet ücreti 4,5 liradan 6,5, öğrenci biniş ücreti de 2,5 liradan 3,5 liraya yükseldi. Aktarma ücretlerine zam içermeyen tarifeyle, öğretmen biniş ücreti 3 liradan 4,25, tek binişlik Ankarakart ücreti ise 5 liradan 7 liraya çıktı.

    Yeni fiyat tarifesi, 15 Mart'tan itibaren uygulanmaya başlanacak.

    OCAK AYINDA DA ZAM YAPILMIŞTI

    Öte yandan, 5 Ocak'tan itibaren tam biniş ücreti 3,25 liradan 4,5, öğrenci biniş ücreti de 1,75 liradan 2,5 liraya çıkarılmıştı.

    Ankara da toplu taşıma ücretine zam #1

    Ankara da toplu taşıma ücretine zam #2

    Ankara da toplu taşıma ücretine zam #3

    Ankara da toplu taşıma ücretine zam #4


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