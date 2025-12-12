Ankara'da toplu taşımaya yüzde 35 zam geldi

- Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 zam yaptı.
- Tam bilet 26 TL'den 35 TL'ye, öğrenci geçiş ücreti 12,5 TL'den 17 TL'ye yükseldi.
- Başkan Mansur Yavaş'ın ücretsiz ulaşım vaadinin ardından gelen zam tepki topladı.
Ankara, pandemiden sonra artan nüfusu ve yetersiz toplu ulaşım altyapısı ile birlikte trafik sorunlarını zirvede yaşamaya başladı.
Bu şartlarda, başkentte toplu taşımada tam, öğrenci ve öğrenci aktarma ücretleri zamlandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), aralık ayı üçüncü birleşim toplantısında belediye otobüslerinde uygulanan ücret tarifesinde değişikliğe gidildi.
TAM BİLET ÜCRETİ 26 TL'DEN 35 TL'YE ÇIKTI
Oy çokluğuyla kabul edilen zamla birlikte halihazırda 26 TL olan tam bilet ücreti, yüzde 35'lik artışla 35 TL'ye yükseltildi.
ÖĞRENCİ BİLETİ 12,5 TL'DEN 17 TL'YE YÜKSELDİ
Artış kararı, tam biletlerin yanı sıra öğrencilerin ulaşım kartlarında da geçerli olacak. Değişiklikle birlikte 12,5 TL olan öğrenci geçiş ücreti 17 TL'ye yükselecek.
ÖĞRENCİ AKTARMASI 8 TL'DEN 10 TL'YE ÇIKTI
Ayrıca öğrencilerin 8 liraya kullandıkları aktarma hakları da zamlanarak 10 TL olacak.
VATANDAŞLAR TEPKİLİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın bir ay önce Meclis'te dile getirdiği "1.000 otobüs alıp toplu ulaşımı ücretsiz yapacağız" vaadinin ardından zam yapılması tepkiye yol açtı.
Tam, öğrenci ve aktarma ücretlerine de yapılan artış başkentte ulaşım maliyetlerini zirveye taşıdı.