YASED: 10 ayda 11,6 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım geldi

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödemeler Dengesi İstatistiklerinin açıklanmasının ardından Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bültenini yayımladı.

YASED'in, TCMB'nin 12 Aralık 2025’te paylaştığı Ödemeler Dengesi İstatistiklerinden derleyerek hazırladığı “Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bültenine” göre, Türkiye’ye yılın ilk 10 ayında 11,6 milyar dolar değerinde Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) girişi gerçekleşti.

2025 yılının Ekim ayında, toplam UDY rakamı 128 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Güncel bu istatistikle beraber yılın ilk 10 ayında Türkiye’ye gelen toplam UDY tutarı 11,6 milyar dolara ulaştı. Bu performans, 2024’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 35’lik bir artışa işaret ederken, 2003 yılından bu yana Türkiye’ye gerçekleşen toplam UDY girişi 285 milyar doları aştı.

Ekim ayında yatırım sermayesi girişleri 567 milyon dolar ve yabancı uyruklulara gayrimenkul satışları 240 milyon dolar olurken, borçlanma araçlarındaki 73 milyon dolarlık ve yatırım tasfiyelerindeki 606 milyon dolarlık aşağı yönlü etki sonucunda toplam UDY değeri 128 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

EKİM AYINDA EN FAZLA YATIRIM TAŞIMA VE DEPOLAMADA GERÇEKLEŞTİ

2025 yılının Ekim ayı içerisinde gerçekleşen 567 milyon dolar değerindeki yatırım sermayesi girişlerinde, 199 milyon dolarlık yatırım girişi ile taşıma ve depolama, yüzde 35’lik bir pay aldı. Toptan ve perakende ticaret ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sırasıyla yüzde 18 ve yüzde 9’luk paylarıyla aynı ay içerisinde öne çıkan diğer sektörler oldu.

Yılın ilk 10 ayı toplamı değerlendirildiğinde, 2,8 milyar dolarlık yatırım ile toptan ve perakende ticaret, 1,2 milyar dolarlık yatırım ile gıda imalatı ve yine 1,2 milyar dolarlık yatırım ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) öne çıktı.

EKİM AYINDA EN FAZLA ULUSLARARASI YATIRIM FRANSA’DAN GELDİ

2003-2024 dönemi toplamında yüzde 58’lik pay sahibi Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri 2025’in 10’uncu ayında yüzde 82’lik bir pay aldı. Spesifik olarak 198 milyon dolarlık yatırımı ve yüzde 35’lik payı ile bu değerdeki asıl itici güç Fransa oldu. Ekim 2025’te Fransa’yı yüzde 16 ile Hollanda, yüzde 10 ile Almanya, yüzde 9 ile Belçika ve yüzde 5’lik payı ile İsviçre takip etti.

Yılın ilk 10 ayı toplamı değerlendirildiğinde, Türkiye’ye en fazla yatırım gelen üç kaynak ülke; 2,6 milyar dolar ile Hollanda, 1,1 milyar dolar ile Kazakistan ve 1,1 milyar dolar ile Lüksemburg oldu.